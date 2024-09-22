Burak Maviş: Okullarımız felaketlere karşı dayanıklı hale getirilmeli

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, okulların doğal felaketlere karşı yeterince dayanıklı olmadığını vurgulayarak, "Çayırova İlkokulu'nun ana binası hortumlar sebebiyle kullanılamaz durumda" dedi.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, okulların doğal felaketlere karşı yeterince dayanıklı olmadığını vurgulayarak, gerekli altyapı yatırımlarının gecikmeden yapılması gerektiğini belirtti.

Maviş, özellikle sel, yıldırım, şiddetli rüzgar, deprem ve yangın gibi felaketler karşısında okulların güvenlik standartlarının çok geride kaldığını ifade etti.

Maviş, 2019 yılında KTÖS tarafından yapılan bir araştırmanın çarpıcı sonuçlarını hatırlatarak, okulların sadece %3’ünün deprem fizibilite raporuna sahip olduğunu açıkladı. 6 Şubat depreminden sonra ise, okulların %80’inin mimari planlarının bulunmadığı ve %78’inin acil güçlendirme ihtiyacı olduğunun tespit edildiğini belirtti.

Artan teknoloji ve klima kullanımı ile birlikte okullarda elektrik altyapısının da ciddi sorunlar yarattığını vurgulayan Maviş, Yeni Boğaziçi İlkokulu’nda yaşanan elektrik panosu arızasının bu durumu bir kez daha gözler önüne serdiğini ifade etti. Son beş yılda, birçok okulda yıldırım, sel ve elektrik sorunlarının arttığını belirtti.

“OKULUN ANA BİNASI KULLANILAMAZ DURUMDA”

Çayırova İlkokulu’nda hortum nedeniyle meydana gelen zarar da okulların güvenlik sorunlarını gündeme getirdi. Okulun ana binasının kullanılamaz durumda olduğu ve eğitim için 9 adet konteyner kullanıldığı aktarıldı.

Maviş, bu olayların sadece eğitimin değil, aynı zamanda güvenliğin teminatı olması gerektiğini hatırlattığını belirterek, acil altyapı iyileştirmelerinin yapılması çağrısında bulundu.

"GECİKMEDEN ADIM ATILMALI"

Maviş, yaşanan bu olayların ardından öğretmenlere ve okul çalışanlarına geçmiş olsun dileklerini iletirken, ilgili makamları da bir an önce harekete geçmeye davet etti.