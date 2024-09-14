Burak Maviş: Ülke tarihinde ilk defa ilkokullar açılamıyor

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş okulların bir hafta ertelenme kararını eleştirdi.

KTÖS (Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası) Genel Sekreteri Burak Maviş, ülkede ilkokulların açılamamasına yönelik sert bir açıklama yaptı. Maviş, yaptığı açıklamada, ülkenin ne olağanüstü bir durum, ne savaş ne de doğal bir afet yaşadığını vurgulayarak, ülke tarihinde bir ilk olarak ilkokulların açılmamasının nedeninin tamamen siyasi olduğuna dikkat çekti.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Ülkenin tarihinde ilk defa ilkokullar açılamıyor. Bu, şantiye, tadilat ya da kadro eksikliğinden kaynaklanmıyor. Mesele, yaklaşan kurultay öncesi siyasi avantajı korumak, kimseyi küstürmemek ve oy kaybı yaşamamak. Bu basit bir olay değildir; devlet imkanlarını kendi yararına kullanmak, açık bir çıkar çatışmasıdır.”

Maviş, geçici öğretmenliğe başvuran yaklaşık bin gencin emeklerinin de bu süreçte hiçe sayıldığını belirterek, bu kararda emeği olan herkese “Yazıklar olsun!” dedi.

Açıklamalarıyla hem hükümete hem de Eğitim Bakanlığına sert eleştirilerde bulunan Burak Maviş, mevcut kararın Başbakan ve Eğitim Bakanı'nı tarihe geçireceğini savundu.