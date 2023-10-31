Burak Özçivit ile Ronaldo buluştu

Ünlü oyuncu Burak Özçivit, dünyaca ünlü Portekizli futbolcu Ronaldo ile Suudi Arabistan'da bir araya geldi. Ünlü ikilinin fotoğrafları, sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

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31/10/2023

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Burak Özçivit ile Ronaldo buluştu

Suudi Arabistan Profesyonel Ligi takımlarından En-Nasr'da forma giyen Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'nun tüm dünyada yüz binlerce seveni var. Bir hayranı da ünlü oyuncu Burak Özçivit çıktı.

Ronaldo ile çekilen fotoğrafını, "Büyük hayranıyım" notuyla yayınladı. Ünlü ikilinin fotoğrafı, sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Özçivit'in paylaştığı fotoğrafıyla ilgili sosyal medyada pek çok yorum yapıldı. Pek çok kişi, ikilinin bir araya gelme sebebini merak ettiğini belirten yorumlar yazdı.

Öte yandan Burak Özçivit, sosyal medyada sık sık eşi Fahriye Evcen ve ailesiyle ilgili paylaşımlar da yapıyor.

Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, 2013 yılında rol adıkları "Çalıkuşu" dizisinin setinde tanışıp, aşk yaşamaya başladı. Mutlu birlikteliklerini 2017'de nikah masasına taşıyan oyuncu çiftin 2019 yılında oğulları Karan dünyaya geldi. Çiftin bu yıl 18 Ocak'ta ise Kerem adını verdikleri ikinci bebeklerioldu.

31/10/2023 14:48
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TAGS: Burak Özçivit, Ronaldo,
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