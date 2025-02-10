Burak Özçivit Moskova'da: Kürklü şapkası dikkat çekti

Fahriye Evcen ile mutlu bir evliliği ve iki oğlu olan Burak Özçivit, Rusya'nın başkenti Moskova'ya gitti. Ünlü oyuncunun kürklü şapkası sosyal medyada gündem oldu.

YAYIN TARİHİ:
ads ads ads
10/02/2025

Burak Özçivit Moskova'da: Kürklü şapkası dikkat çekti

Gerek rol aldığı projeler gerek sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen 

Burak Özçivit, Rusya'nın başkenti Moskova'ya gitti. Ünlü oyuncu, soğuk havalara karşı kürklü şapka önlemi aldı.

Sosyal medya hesabından Rusya'da verdiği pozları paylaşan Özçivit'in Moskova'ya vardığında uçaktan inerken kat kat giyindiği görüldü.

Ünlü oyuncunun kürklü şapkasına yorum yağdı. Burak Özçivit'in fotoğraflarına binlerce beğeni ve "Şapka nereden?", "Bayıldım" gibi yorumlar yapıldı.

YAYIN TARİHİ:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad ad
TAGS: Burak Özçivit, Moskova, Kürklü şapka
MANŞETLER

HK MAGAZİN

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.