Burak Özçivit Moskova'da: Kürklü şapkası dikkat çekti
Fahriye Evcen ile mutlu bir evliliği ve iki oğlu olan Burak Özçivit, Rusya'nın başkenti Moskova'ya gitti. Ünlü oyuncunun kürklü şapkası sosyal medyada gündem oldu.
YAYIN TARİHİ:
10/02/2025
Gerek rol aldığı projeler gerek sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen
Burak Özçivit, Rusya'nın başkenti Moskova'ya gitti. Ünlü oyuncu, soğuk havalara karşı kürklü şapka önlemi aldı.
Sosyal medya hesabından Rusya'da verdiği pozları paylaşan Özçivit'in Moskova'ya vardığında uçaktan inerken kat kat giyindiği görüldü.
Ünlü oyuncunun kürklü şapkasına yorum yağdı. Burak Özçivit'in fotoğraflarına binlerce beğeni ve "Şapka nereden?", "Bayıldım" gibi yorumlar yapıldı.
YAYIN TARİHİ: