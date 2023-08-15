Burak Özçivit’i sahte görüşme kızdırdı

Model Angelina Michelle sosyal medyada oyuncu Burak Özçivit ile görüntülü görüşmesini paylaşınca ortalık karıştı.

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15/08/2023

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Burak Özçivit’i sahte görüşme kızdırdı

Amerikalı model Angelina Michelle, Instagram hesabından oyuncu Burak Özçivit ile görüntülü görüşmesini paylaştı. Üzerine de İngilizce “Türkiye’yi seviyorum” diye yazdı.

Bu görüntü sosyal medyada yayılınca Burak Özçivit “Yeter artık bizi rahat bırakın” diyerek gerçek görüntüyü yayınladı.

Gerçekte Özçivit annesiyle görüşüyordu…

Michelle annenin görüntüsünü kaldırıp yerine kendi fotoğrafını koymuştu.

15/08/2023 11:08
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TAGS: burak özçivit, magazin
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