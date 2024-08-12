Burak Sağlam İçin Yardım Çağrısı

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12/08/2024

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Burak Sağlam İçin Yardım Çağrısı

 

27 yaşındaki Kıbrıslı Türk sporcu  polis Burak Sağlam, 2019 Monaco'da fitness kategorisinde dünya üçüncüsü olarak büyük bir başarı elde etti. Ancak genç polis geçirdiği bir kaza sonucunda ağır bir omurilik yaralanması yaşadı ve yürüyemez duruma geldi.

Burak’ın yeniden ayağa kalkabilmesi için gereken tedavi masrafı 3,403,807 TL’dir. Destek olmak isteyenler için bağış yapılacak IBAN hesap numaraları aşağıdadır:


Ziraat Bankası Güzelyurt Şubesi
Burak Sağlam IBAN NO: TR070001000862957831745001
Mürsel Sağlam IBAN NO: TR050001000862552082725001
Hacer Sağlam IBAN NO: TR030001000862403047325006

Burak Sağlam adına yürütülen bu yardım kampanyası, KKTC Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu ve KKTC Cumhurbaşkanlığı himayalerinde yönetilmektedir.

12/08/2024 12:49
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TAGS: burak sağlam, haber, kıbrıs
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