Burak Sergen ‘Aldatıldım’ diyerek eşi Nihan Ünsal'a boşanma davası açtı

Geçen hafta Nihan Ünsal’ın İzmirli iş insanı Özer Kaçmaz’la el ele çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı. Nihan Ünsal görüntülerin eski olduğunu öne sürse de Burak Sergen boşanmak için harekete geçti.



MİNİMUM ORANDA TAZMİNAT



İlk olarak Aile Mahkemesi’ne başvurup Nihan Ünsal hakkında 2 ay uzaklaştırma kararı aldıran Burak Sergen, ardından ‘zina’ nedeniyle boşanma davası açtı. Dava dilekçesinde eşinin ihaneti nedeniyle evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını belirten Sergen, evliliği sürdürmenin artık mümkün olmayacağını ileri sürdü.



Hürriyet’e konuşan Burak Sergen’in avukatı Ufuk Sıtkı, “Mahkemeye sunmuş olduğumuz boşanma davası dilekçesinde basına yansıyan olayların dışında başka bir şey yok. Nihan Hanım hakkında daha önce de uzaklaştırma kararı aldırmıştık. Boşanma davasıyla ilgili ise mahkemeden gizlilik kararı aldırdık. Davalıdan minimum oranda tazminat talep ettik” dedi.

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15/10/2021 10:45