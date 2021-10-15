Burak Sergen ‘Aldatıldım’ diyerek eşi Nihan Ünsal'a boşanma davası açtı

OYUNCU Burak Sergen, nisan ayında koronavirüse yakalanmıştı. Yoğun bakımda 1 ay yaşam savaşı veren Sergen, taburcu olduktan sonra haziran ayında kendisinden 28 yaş küçük olan Nihan Ünsal’la evlenmişti.

ads ads ads ads
15/10/2021

ads
ads
ads
Burak Sergen ‘Aldatıldım’ diyerek eşi Nihan Ünsal'a boşanma davası açtı

Geçen hafta Nihan Ünsal’ın İzmirli iş insanı Özer Kaçmaz’la el ele çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı. Nihan Ünsal görüntülerin eski olduğunu öne sürse de Burak Sergen boşanmak için harekete geçti.

MİNİMUM ORANDA TAZMİNAT

İlk olarak Aile Mahkemesi’ne başvurup Nihan Ünsal hakkında 2 ay uzaklaştırma kararı aldıran Burak Sergen, ardından ‘zina’ nedeniyle boşanma davası açtı. Dava dilekçesinde eşinin ihaneti nedeniyle evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını belirten Sergen, evliliği sürdürmenin artık mümkün olmayacağını ileri sürdü.

Hürriyet’e konuşan Burak Sergen’in avukatı Ufuk Sıtkı, “Mahkemeye sunmuş olduğumuz boşanma davası dilekçesinde basına yansıyan olayların dışında başka bir şey yok. Nihan Hanım hakkında daha önce de uzaklaştırma kararı aldırmıştık. Boşanma davasıyla ilgili ise mahkemeden gizlilik kararı aldırdık. Davalıdan minimum oranda tazminat talep ettik” dedi.

15/10/2021 10:45
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Burak Sergen, Nihan Ünsal
MANŞETLER

HK MAGAZİN

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.