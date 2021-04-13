Burak Sergen yoğun bakıma alındı

Ünlü oyuncu Burak Sergen dün akşam saatlerinde evinde fenalaşınca hastaneye kaldırıldı. 60 yaşındaki oyuncuya yapılan ilk müdahalenin ardından Sergen’in, tedavisine devam edilmek üzere yoğun bakıma alındığı belirtildi. Oyuncunun gün içerisinde de halsiz sıkıntısı olduğu öğrenilirken rahatsızlığının sebebi henüz açıklanmadı. Sergen’e corona virüs testi yapıldığı öğrenildi.



KORONAVİRÜS TESTİ NEGATİF

Burak Sergen'e yapılan iki corona virüs testinin de negatif çıktığı belirtildi. Sergen'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Burak Bey'in iki Covid testi de negatif çıkmıştır. Kendisi akciğerlerinde enfeksiyon olduğundan ve solunum güçlüğünden dolayı yoğun bakımda gözetim altındadır" ifadelerine yer verildi. İşte Burak Sergen adına yapılan açıklama:

BURAK SERGEN KİMDİR?

Burak Reis Sergen, 9 Şubat 1961 tarihinde dünyaya geldi. Sanatçı Semih Sergen'in oğlu ve kendisi gibi oyuncu olan Toprak Sergen'in abisidir.



1984 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olduktan sonra staj görevini Bursa Devlet Tiyatrosu'nda yaptı. Staj sonrası, Ankara Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu. Burak Sergen hala Devlet Tiyatroları'ndaki görevine devam ediyor.

Sergen, Devlet Tiyatroları'ndaki sanatçılık görevinin yanı sıra Ankara Devlet Tiyatrosu Müdür Yardımcılığı ve Müdürlüğünü yaptı. Konya Selçuk Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'nda öğretim görevlisi olarak çalıştı. Ayrıca, televizyon ve sinema filmlerinde oynadı. Sergen, Devlet Tiyatroları'ndaki görevinin yanı sıra, Tiyatrokare, Tiyatro Baykuş gibi özel tiyatrolarda da yönetmen ve oyuncu olarak çalışmalar yaptı.

Bu habere tepkiniz:



13/04/2021 11:13