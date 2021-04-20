Burak Sergen’in sağlık durumu ciddiyetini koruyor
Koronavirüsüne yakalanan ve solunum güçlüğü çekmesi nedeniyle yoğun bakımda tedaviye alınan usta oyuncu Burak Sergen'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor.
20/04/2021
Tiyatrocu Burak Sergen, 11 Nisan Pazartesi günü evinde fenalaşması üzerine hastaneye kaldırıldı. Yakalandığı corona virüse bağlı akciğer enfeksiyonu ve solunum sıkıntısı yaşadığı belirlenen Sergen, yoğun bakımda tedaviye alındı.
Daha sonra 11 yaşındaki oğlu Cansın Sergen’e de corona virüsü teşhisi konulan Burak Sergen’in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
(DHA)