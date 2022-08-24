Burak Yılmaz, Fortuna Sittard'a teknik direktör arıyor

Milli golcü Burak Yılmaz sezon başında Hollanda ekibi Fortuna Sittard'a imza atmıştı. Burak Yılmaz'ın yaptığı anlaşmaya göre sözleşmesi iki yıllıktı. Ancak iki yılın sonunda Burak Yılmaz iki yıl da teknik direktörlük için anlaştı.

Eredivisie'de yeni sezon başlarken Fortuna Sittard'da erken bir teknik direktör ayrılığı yaşandı. Ligde oynadığı üç maçtan puan çıkaramayan Hollanda ekibi 35 yaşındaki teknik direktör Sjors Ultee'yi görevden aldı.

Voetbal International'da yer alan habere göre teknik direktörlük ayrılığının ardından Fortuna Sittard'ın antrenmanında Burak Yılmaz takımı çalıştırdı. Milli futbolcu takımı bir sonraki maça hazırlarken teknik direktörlük konusunda da arayışlar devam ediyor.

Habere göre Burak Yılmaz, Fortuna Sittard'ın yeni teknik direktörü konusunda söz sahibi olacak. Hollanda basını, yeni gelecek teknik direktörün Burak Yılmaz'ın ağından olacağını kaydetti.

Fortuna Sittard'ın bu sezon Eredivisie'de bulduğu üç golün ikisi Burak Yılmaz'dan gelmişti.

Bu habere tepkiniz:



24/08/2022 09:48