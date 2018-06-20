Burak Yılmaz ve Hande Doğandemir bir aydır birlikte
Trabzonsporlu milli futbolcu Burak Yılmaz, Mert Fırat'ın eski sevgilisi Hande Doğandemir ile geçtiğimiz günlerde görüntülenmişti. İkilinin yaklaşık bir aydır birlikte olduğu iddia edildi.
20/06/2018
Ömercan ALTAY-SÖZCÜ
Futbol kariyerini Trabzonspor’da devam ettiren golcü futbolcu Burak Yılmaz, 2014 senesinde hayatını birleştirdiği İstem Yılmaz ile Haziran ayının ikinci haftası yollarını ayırmıştı. Önceki gün Çeşme’de Mert Fırat’ın eski sevgilisi Hande Doğandemir ile görüntülenen Burak Yılmaz’ın yakın çevresinden edinilen bilgiye göre golcü oyuncunun Doğandemir ile yaklaşık bir aydır birlikte olduğu öğrenildi.