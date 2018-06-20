Burak Yılmaz ve Hande Doğandemir bir aydır birlikte

Ömercan ALTAY-SÖZCÜ

Futbol kariyerini Trabzonspor’da devam ettiren golcü futbolcu Burak Yılmaz, 2014 senesinde hayatını birleştirdiği İstem Yılmaz ile Haziran ayının ikinci haftası yollarını ayırmıştı. Önceki gün Çeşme’de Mert Fırat’ın eski sevgilisi Hande Doğandemir ile görüntülenen Burak Yılmaz’ın yakın çevresinden edinilen bilgiye göre golcü oyuncunun Doğandemir ile yaklaşık bir aydır birlikte olduğu öğrenildi.