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Burak Yılmaz ve Hande Doğandemir bir aydır birlikte

Trabzonsporlu milli futbolcu Burak Yılmaz, Mert Fırat'ın eski sevgilisi Hande Doğandemir ile geçtiğimiz günlerde görüntülenmişti. İkilinin yaklaşık bir aydır birlikte olduğu iddia edildi.

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20/06/2018

Burak Yılmaz ve Hande Doğandemir bir aydır birlikte
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Ömercan ALTAY-SÖZCÜ

Futbol kariyerini Trabzonspor’da devam ettiren golcü futbolcu Burak Yılmaz, 2014 senesinde hayatını birleştirdiği İstem Yılmaz ile Haziran ayının ikinci haftası yollarını ayırmıştı. Önceki gün Çeşme’de Mert Fırat’ın eski sevgilisi Hande Doğandemir ile görüntülenen Burak Yılmaz’ın yakın çevresinden edinilen bilgiye göre golcü oyuncunun Doğandemir ile yaklaşık bir aydır birlikte olduğu öğrenildi.

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TAGS: Burak Yılmaz, Hande Doğandemir
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