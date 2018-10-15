Burak Yılmaz'ın ifadesi ortaya çıktı! Berkay hakkında şaşırtıcı suçlama..

Yılmaz, Berkay’ın korumalarına ‘Silahımı getirin’ talimatı verdiğini iddia etti. Yılmaz, “Arda Turan sürekli yanımdaydı. Taciz olsa, böyle bir şey olmuş olsa ben kesinlikle görürdüm. Güvenlik kamerası varsa her şey ortaya çıkacak” ifadelerini kullandı. Burak Yılmaz, ifadesinde mekanın küçük ve karanlık olduğunu belirtti, taciz olayını görmediğini söyledi: “Arda Turan sürekli yanımdaydı. Taciz olsa, böyle bir şey olmuş olsa ben kesinlikle görürdüm. Güvenlik kamerası varsa her şey ortaya çıkacak.”

“SİLAHIMI GETİRİN TALİMATI VERDİ”

Milli futbolcu, daha önce tanıştığı şarkıcı Berkay’ın dışarıdaki korumalarına “Silahımı getirin” talimatı verdiğini iddia etti. Bu gelişme sonrası tekrar mekana girdiğini belirten Burak Yılmaz, olayların daha fazla büyümemesi için Arda'yı oradan uzaklaştırdığını söyledi. “Sözlü taciz” iddiasıyla milli futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay arasında kavga çıkmış, burnu kırılan Berkay’ın gittiği hastanede Arda Turan’ın silahla ateş ettiği iddia edilmişti. Berkay, Arda Turan’dan şikayetçi olurken olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.