Burak yine attı, Fortuna Sittard yine kaybetti

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03/09/2022

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Burak yine attı, Fortuna Sittard yine kaybetti

Burak Yılmaz ile Oğuzhan Özyakup'un takımı Fortuna Sittard, sahasında Utrecht ile karşılaştı. 

Fortuna Sittard, mücadeleyi 4-3 kaybetti. 7 gol olan maçın tüm golleri 64. dakikadan sonra geldi. 

Utrecht'in golleri, 64. dakikada Bas Dost, 70., 77. ve 86. dakikalarda Douvikas'dan geldi. Fortuna Sittard'ın golleri; 67. dakikada Guth, 82. dakikada Burak Yılmaz ve 90+7. dakikada Noslin'den geldi. 

Burak Yılmaz, 5. lig maçında 4. golünü atmış oldu. 

Bu sonuçla birlikte Utrecht puanını 5'e yükseltirken, Fortuna ise 0 puanda kaldı. 

03/09/2022 13:55
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