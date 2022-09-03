Burak yine attı, Fortuna Sittard yine kaybetti
03/09/2022
Burak Yılmaz ile Oğuzhan Özyakup'un takımı Fortuna Sittard, sahasında Utrecht ile karşılaştı.
Fortuna Sittard, mücadeleyi 4-3 kaybetti. 7 gol olan maçın tüm golleri 64. dakikadan sonra geldi.
Utrecht'in golleri, 64. dakikada Bas Dost, 70., 77. ve 86. dakikalarda Douvikas'dan geldi. Fortuna Sittard'ın golleri; 67. dakikada Guth, 82. dakikada Burak Yılmaz ve 90+7. dakikada Noslin'den geldi.
Burak Yılmaz, 5. lig maçında 4. golünü atmış oldu.
Bu sonuçla birlikte Utrecht puanını 5'e yükseltirken, Fortuna ise 0 puanda kaldı.