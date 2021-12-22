Ekmekçi: Buralıyız ama buranın kaynakları har vurup harman savruluyor, biz de fakirleşiyoruz

Dün akşam ada genelinde elektrik kesintisi vardı yine. Herkes isyanda. Neden? Efendim AKSA’da jeneratör bozukmuş. Külliyen yalan. Ödemediler AKSA’yı. Ödeyecek para da yok. O da cilve yapıyor, parasını istiyor, hepsi bu. Biz da faturamızı ödedik ama belasını çekiyoruz

Canlı hayvana gelen zam yüzde 30- 40 civarı. Büyükbaş bir hayvanda bu artış 5- 6 bin TL’ye denk geliyor. Eti kim yiyecek? Euro olmasına rağmen güneyde et daha ucuz. Peki bu sonuca şaşırdık mı? Tabii ki hayır. Bu aslında herkesin alım gücünü düşüren bir adım

Önce asgari ücrete zam, sonra vergilerde artış, sonra yeme zam, suya zam, akaryakıta zam, gaza zam, dövizdeki artış derken… Hayvancını daha ucuza üretim yapması mümkün mü? Kısır bir döngü. Asgari ücret artsa da herkesin alım gücü düşüyor

Tüketici odaklı tek bir politika yok. Sadece maliyetler üzerinden bir hesaplama, üzerine kar koyma, piyasaya satma. Üzerine piyasa maliyetlerinin eklenmesi, giriş- gelişme- sonuç derken… Et de pahalı, süt de pahalı, hayat da pahalı. Maaş artsa ne olur artmasa ne olur?

Su ürünleri de yüzde 30 civarı zamlandı. Gaz da yüzde 40 zamlanmıştı. Geçen haftaki hesaplamalara göre akaryakıtta da 50- 80 kuruş arası zam gerekiyor. Kıb- Tek’te yapılması gereken zam oranı yüzde 300. Bunla baş edebilecek bir gelire sahip miyiz?

Ne insanımız, ne de devlet bu gelirlere sahip değil. O zaman, bir ekonomi programı devreye girer. Halka bir yol haritası sunulur. Göç başlamaz, umut tükenmez. Bizde ise bir sürükleniş var. Başbakanın tek yaptığı bu: Bizdeki şansa bak, döviz amma yükseldi ha

Oysa YÖNETİM diye bir şey var. Bir makamdaysanız, yönetirsiniz. Makamlara gelmek için birbirini değil sadece, toplumu da feda ediyorlar, bizlere yaşatılan budur. Yoksa herkes görüyor, döviz arttı, maliyetler arttı, hayat daha pahalı… E siz ne işe yararsınız, bakanlar, bürokrasi?

Düşünün, Türkiye’de faiz tartışılıyor. Bizdeki faizler Türkiye’ye göre daha yüksek. Neden acaba? KKTC devletinin bankalardan aldığı, ödemediği borçlarla alakalı olabilir mi? Bu ödenmeyen borçların yarattığı zarar ve bunun faiz yükü olabilir mi?

Yine düşünün… Devletin Kooperatif Merkez Bankası’na olan borcu 2.5 milyar TL. Kuruş ödemiyor, bir ödeme planı da yok. Ne yapıyor banka? Bu ödenmeyen borca faiz işletiyor, bir de kaynak almadığı için, bu borcun maliyetlerini diğer kredilere yüklüyor

Al sana yeni bir faiz yükü. Peki ne yapıyor diğer bankalar? Ülkenin en büyük bankasının uyguladığı faizlere göre pozisyon alıyor. Kim ödüyor bedelini? Bankadan kredi çekenler. Bunu oturup tartışan bir siyasetçiye denk geldiniz mi? Hayır

Peki, siyasilerle Kooperatif Merkez Bankası ve iştirakleri arasındaki tek bağlantı ne? Adam kayırma… Kim kimi istihdam edecek, kim iştiraklerine çökecek, kim kredi verecek, kim terfi verecek. Ödesenize bankaya borcunuzu. Sadece bu borç ödense faiz yüzde 2 düşer, en az

Derdim o ki, bu ülke insanı kan ağlarken, derinlemesine bir tartışma yok. Veran galdık, veran sürükleniyoruz. Gençler göç ediyor, göç hayalleri kuruyor. Güneyden buraya “Bangladeşten geleceğine işçi, Kuzeyden gelsin” gibi bir eşitleme. Kendi yurdumuzda düştüğümüz dramatik durum bu.

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22/12/2021 08:19