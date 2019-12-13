Buran: ‘Gençler siyasetin içinde daha fazla yer almalı’

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP-YG) Lefkoşa İlçe Başkanı Ayşe Buran, ülke gençliğinin bu dönemde çok fazla sorunu olduğunu, siyasetin içinde kendini ifade eden gençlerin olmaması durumunda aynı sorunların tatışılmaya devam edeceğini söyledi.

Son yıllarda gençlerin çoğunun yurtdışına gidip yaşamak istediğini belirten Buran, gençlerin ve ülke insanının sorunlarına çözüm üretebilmek için bu yola çıktıklarını söyledi.

TKP-YG’den yapılan açıklamaya göre, Yeni Bakış Web TV'de Kazım Denizci'nin sunduğu "Yaşamın İçinden" programında konuşan TKP-YG Lefkoşa İlçe Başkanı Ayşe Buran, geçtiğimiz günlerde yapılan kongrenin ardından görev aldıklarını ifade ederek, genç dinamik bir ekiple bundan böyle sokaklarda halkın içerisinde her kesime ulaşmaya çalışacaklarını, sorunlarını çözmeye çalışacaklarını söyledi. Hedeflerinin; din, dil, ırk, doğum yeri ayrımı yapmadan gönlünde adalet, demokrasi ve barış duygularının olduğu herkesi kucaklamak olduğunu kaydetti.

Gençlerin kendi ülkesinde geleceğini göremediğini belirten Ayşe Buran, bunun temelinde umutsuzluğun ve dışlanılmış hissinin yattığını söyledi.

Buran şöyle devam etti:

"2018 yılında yapılan genel seçimlerde hazırladığımız manifestoda çok güzel maddeler vardı. Ne yazık ki biz, bunları halkımıza yeterince aktaramadık. Mesleğim gereği yaşanan sorunlara psikolojik bakış açısıyla da bakabiliyorum. Ben tüm eğitimimi kendi ülkemde aldım. Eğitim için yurt dışına giden gençlerimize bakacak olursak seçim manifestomuzda yer alan Ücretsiz Üniversite maddesi buna en güzel örnek. Biz yükseköğretimi neden ücretsiz yapamıyoruz. Devlet olarak böyle bir gücümüz var. Her üniversitenin KKTC vatandaşı 100 öğrenciye burs verme kontenjanı olsa, genç nesil belki de yurt dışına gitmek istemeyecek."

Ülkemde suç oranlarının gittikçe artmaya başladığını üzülerek gördüklerini belirten Buran, yağmurların başlamasıyla birlikte birçok bölgede yaşanan olumsuzluklara da değinerek, “Daha geçen yıl 4 gencimiz sel sularına kapılarak yaşamını yitirdi. Yağmurun can aldığı bir ülkede yaşıyoruz ve tüm bunlar büyük travmalara yol açıyor” dedi.

TKP YG'lerde başlayan kurultay süreciyle ilgili de konuşan Ayşe Buran şöyle devam etti:

“Yurduna Sahip Çık. Kurtuluş TKP’de” sloganıyla yola çıktık. Önümüzdeki günlerde Mağusa, Güzelyurt, Lefke, Girne, İskele Kongrelerimiz olacak, 26 Ocak'ta 2. Olağan Kurultayımızı yapacağız. Diğer ilçelerde de gençlerin çoğunlukta olacağı ekip çalışmaları üzerinde çalışıyoruz. Geleceğin dinamizmle birleşmiş bir gençlikle geleceğini düşünüyoruz."

13/12/2019 19:03