Burası 400 yıldır bir damla yağmura hasret

Büyük Okyanus'un bulunduğu Şili'nin ünlü çölü Atamaca Çölü dünyanın en kurak yeri.

Nedeni de 1971 yılında yağan yağmura kadar 400 yıl boyunca bölgede yağış kaydedilmiş.

Sahip olduğu tuz ve değerli madenleriyle Atacama Çölü zorlu koşulları kadar ekonomik getirisiyle de dikkat çekmektedir.

Atacama Çölü başta altın olmak üzere çok sayıda zengin madene de ev sahipliği yapıyor.

Batısında Büyük Okyanus, kuzeyinde Bolivya, doğusunda da Arjantin ile etrafı çevrili olan Atacama Çölü, Şili'nin en özel yerlerinden biri.

Dünyanın en az yağış alan yerlerinden biri olan Atacama Çölü, NASA'nın uzay araştırmalarında deneylerini gerçekleştirdiği yer olarak da biliniyor.

Etrafı And Dağları ile çevrili olan bölge dünyanın en kurak coğrafyası olarak bilinir. 1971'deki yağmura kadar 400 yıl boyunca bölgede hiçbir yağış kaydedilmedi.

Atacama Çölü dünya üzerindeki en kurak yer olarak kayıtlara geçmiştir.

400 yıldır yağış almamasının yanı sıra Atacama Çölü aynı zamanda dünyanın en sıcak yeri.

Dünyadaki en eski mumya kültürü bölgede yaşamış olan Chinchorrolara aittir.

Yedi bin yıllık çocuk mumyalarına rastlanılan bölge, tarihi açıdan da dikkat çekici bir mirasa sahip.

15 milyon yaşında olan Atacama çölünde zengin gümüş rezervleri bulunuyor.

Gümüşün bulunmasıyla bölge Şili ve Bolivya arasında kanlı bir savaşa tanıklık etmiştir

1879-1884 yılları arasında süren savaşı kazanan Şili, topraklarını kuzeye doğru genişletmiştir.

Gümüşün yanı sıra Atacama Çölü, çok zengin altın ve bakır yataklarına da ev sahipliği yapmaktadır.

Gümüşün yanı sıra Atacama Çölü, çok zengin altın ve bakır yataklarına da ev sahipliği yapmaktadır.

Bu nedenle Atacama Çölü, Şili ekonomisi için de büyük bir öneme sahiptir.

Bilimsel araştırmalarda da önemli bir yeri olan Atacama Çölü'nde, büyük bir uzay gözlem evi bulunmaktadır.

Bunun yanı sıra Şili'deki Atacama Çölü, NASA'nın uzay araçlarını da denediği bir bölge olma özelliğiyle de biliniyor.

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11/06/2021 17:59