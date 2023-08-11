Burası devlet dairesi: Personel yaralanmamak için kask takıyor

Hindistan’ın Telangana eyaletinde yer alan Jagtial şehrindeki Kalkınma Ofisi’nde çalışan erkek personel, iş yerinin güvencesizliği nedeniyle masalarında kasklarıyla oturuyorlar.

Ofisteki duvarlar onlarca yıldır boyanmamış gibi görünürken sıvanın da duvarlardan ve tavandan soyulduğu görülüyor. Bazı bölgelerde ise tuğlalar tamamen açığa çıkmış olarak duruyor.

Birkaç ay önce, bir çalışanın üzerine tavandan bir parça düştü ve beyin yaralanmasından kıl payı kurtuldu. Yerel raporlar, personelin daha güvenli bir binaya taşınmayı talep ettiğini söylüyor.

Çalışanlar, işlerini yapmak için ofise her geldiklerinde beyin hasarı riskiyle karşı karşıya kalırken şiddetli muson yağmurları, harabe halindeki ofiste nem ve sızıntılara da yol açtı. Üstelik tavana da yarasalar yerleşti.

BAŞKENTTE BİLE DURUM KÖTÜ

Bununla birlikte Jagrial’daki devlet dairesinin harap olması sadece oraya özgü değil. Başkent Yeni Delhi’de bile devlet daireleri sağlıksız ve harap durumda.

Hindistan’da yaşayan tüm yabancıların vizelerini uzatmak için ziyaret etmek zorunda oldukları Yabancılar Kayıt Bürosu’nda, tehlikeli derecede alçak, kırık fayanslar ve sarkan, dolanan, açık halde elektrik kabloları bulunuyor.

Kirli duvarlar sanki yıllardır boyanmamış gibi görünüyor ve tozla dolu devasa dosya yığınları neredeyse tavana değiyor, kırık masalar koli bandıyla bir arada tutuluyor ve tuvaletlerden dayanılmaz bir idrar kokusu geliyor.

Daily Mail’in konuyla ilgili görüş almak istediği Jagrial’daki kurumdan bir yetkili de, Kalkınma Ofisi’nde çalışan personelin yakında başka bir binaya taşınacağını duyurdu.