Buray büyüledi!

Pop müziğin sevilen ismi Buray önceki akşam Jolly Joker Vadistanbul'da sahne aldı.



Sahnesine "Alacalı" şarkısı ile başlayan sevilen isim, "Türk filmlerini sevenler var mı aranızda? Oradaki sahnelerde bizi kandırdılar, hayatımızda oradaki gibi mutlu sonlar olmuyor maalesef." diyerek "Sen Sevdamısın" şarkısını seslendirdi. Şarkı aralarında sürekli seyirciyle sohbet eden Buray, "Aşkın kuralı var abi. Bir taraf fazla severse, diğer taraf ürker geri kaçar. Bana sorun siz bunları, aşk doktoru burada." diyerek sevenlerine öğütler verdi.



Sahnesinin ikinci yarısına da muhteşem bir başlangıç yapan şarkıcı, "Geç kalmayın arkadaşlar çünkü kaybettikten sonra hiç bir anlamı yok." diyerek "1 Şişe Aşk" şarkısını seslendirdi. Geniş repertuvarı ile Jolly Joker Vadistanbul misafirlerine unutulmaz bir gece yaşatan Buray, performansının son parçası olan "Kış Bahçeleri" şarkısını söyleyerek alkışlar eşliğinde programını noktaladı.