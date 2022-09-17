Buray ile Ayşe Özyılmazel aşklarını ilan etti

Yeni bir aşka yelken açtıkları ancak şimdilik özel hayatlarını gizli tutmaya tercih ettikleri konuşulan şarkıcı Buray (38) ile meslektaşı Ayşe Özyılmazel'in (42) ilk paylaşım geldi.

Buray’ın bir süredir meslektaşı Ayşe Özyılmazel ile birlikte olduğu iddia ediliyordu. Haklarında çıkan aşk iddiasına cevap vermeyen Buray, dün akşam Özyılmazel ile İzmir Çeşme’de bir düğüne katıldı.

Instagram hesabından Özyılmazel'in kendisine sarıldığı bir fotoğrafı yayınlayan ünlü şarkıcı, ilişkisini ilan etti. Özyılmazel de Buray'ın paylaşımını, kalp emojisiyle birlikte kendi Instagram hesabından yayınladı.

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17/09/2022 21:54