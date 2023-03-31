Buray Melekler Takımıyla Sahneye Çıktı

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31/03/2023

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Buray Melekler Takımıyla Sahneye Çıktı

Dasdas ve Zorlu PSM’nin deprem bölgesindeki öğrencilerin eğitimi için ortak düzenledikleri gecede sahneye çıkan sanatçılar arasında Buray da vardı.

Adıyaman İsias Otel’de hayatını kaybeden Kıbrıs Türk Maarif Koleji’nin Melekler Takımı sporcularının isimlerinin yazıldığı forma ile sahneye çıkan Buray, Mağusa Limanı türküsünü seslendirdi. Asrın felaketinden dolayı çok üzgün olduğunu söyleyen Buray: “Depremde hayatını kaybeden 5O binin üstündeki vatandaşımızı ve doğup büyüdüğüm memleketimin sporcularını saygı ve minnetle anıyorum” dedi

31/03/2023 11:21
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