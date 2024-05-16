Buray’dan 4 Günde 2 Klip

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16/05/2024

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Buray’dan 4 Günde 2 Klip

Konserden konsere koşarak hayranlarıyla buluşmaya devam eden ünlü sanatçı Buray, hayranlarına dört günde çıkardığı iki klip ile sevindirdi. Kasım ayında yayınladığı 14 şarkıdan oluşan “ Al Senin Olsun Dünya” albümü ile aylardır dijital platformda ve radyolarda zirveden hiç inmeyen Buray, “Serseri Ruhum” olarak adını verdiği “Bedduam Yok” ve “Kalbime Kalbime” şarkıların klipleri Buray Youtube hesabında yayınladı. GOMMA & Wasp Ent. yapımında İstanbul’da çekilen “Bedduam Yok” ve “Kalbime Kalbime” klibin yönetmenliğini ise Ahmet Can Tekin yaptı.

16/05/2024 13:30
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TAGS: Buray
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