Burç uyumu ve burçların aşk ve kavga nedenleri

Aşk, insanlar olarak deneyimlediğimiz en kafa karıştırıcı ama güzel duygu olabilir ve aşk hayatınıza bir çok detaya yıldızlardan ulaşabilirsiniz. Burç uyumu, birçok insanın merak ettiği konulardan biridir ve size ilişkinize dair çok genel ipuçları verebilir. İki burcun uyumlu olup olmadığını gerçekten anlamak Güneş burçlarına bakmaktan çok daha fazlasını gerektirir, bunun için en iyi yöntem astrolojik haritalarına derin bir analizdir.

GRUPLARA GÖRE BURÇ UYUMU

Her burcun kendi güçlü ve zayıf yönleri, kendine özgü özellikleri, hayata ve insanlara karşı arzuları ve tutumu vardır. Doğum anında gezegenlerin , Güneş ve Ay'ın Ekliptik üzerindeki konumunun izdüşümünü analiz ederek . Astroloji bize bir kişinin temel özellikleri, tercihleri, kusurları ve korkuları hakkında bir fikir verebilir.

12 burç işaretinin her biri dört elementten birine aittir - Hava, Ateş, Su ve Toprak. Bu elementler, her birimizde hareket eden temel bir enerji türünü temsil eder.

Bu dört unsur, astrolojik işaretlerle ilişkili benzersiz kişilik tiplerini tanımlamaya yardımcı olur.

Ateş burçları (Koç, Aslan ve Yay) Tutkulu, dinamik ve mizaç olma eğilimindedir. Klişe olarak diğer Ateş ve Hava burçları ile en iyi şekilde geçinme eğilimindedir: İkizler, Terazi ve Kova.

Toprak burçları (Boğa, Başak ve Oğlak) Çoğunlukla muhafazakar ve gerçekçidirler. Genellikle en iyi diğer Toprak ve Su burçlarıyla uyumludur: Yengeç, Akrep ve Balık.

Hava burçları ( İkizler, Terazi ve Kova) diğer Hava ve Ateş burçları ile uyumludur: Koç, Aslan ve Yay.

Su burçları (Yengeç, Akrep ve Balık) Son derece duygusal ve aşırı hassastır. Genellikle Su ve Toprak burçlarıyla iyi bir eşleşme bulur: Boğa, Başak ve Oğlak.

Elementlere göre burç uyumu ilişkinin temel yapısını kavramanıza yardımcı olabilir ancak her bir burcun birbiriyle uyumu oldukça farklı etkilere neden olacaktır.

İşte burçların aşk ve kavga nedenleri...

ÖFKELİ AŞIK KOÇ BURCU

Çıkma ve ilişkiler söz konusu olduğunda, Koç ilk önce birisiyle birlikte olmanın yeniliğini sever. Gerçekten heyecanlanıp güçlü olabilirler ve ilişkilerine çok fazla tutku getirirler. İlişkilerde cesur ve açık sözlüdür ve başkalarının tam olarak nerede durduğunu bilmesini sağlar.

Koç'un gerçek aşkı Boğa değil Terazi'dir . Bunun nedeni, elementleri olan Ateş ve Toprak'ın çok iyi uyuşmamasıdır. İkisi de mükemmel bir kimyayı paylaşıyor ve birbirlerinin negatif enerjilerini dizginleyecek kaliteye sahipler.

Koç burcunun karanlık yanı öfkesi...

Her iki cinsiyetten de Koç çabuk öfkelenir ve bu onların karanlık tarafının kalbidir. Erkek Koç, fiziksel zorluklarda başarılı olur ve öfkeyle karıştırıldığında savaşçı doğası harekete geçer.

Koç agresif ve tutkuludur ve yanıldıklarını bilseler bile kazanmaya kararlıdırlar. Kontrolü sağlamak için genellikle kavga çıkarırlar . Şaşırtıcı derecede kısa bir sürede öfke ölçeğinde 0 - 60 arasında gidebilirler.

Koç burcu yerlileri her zaman kendilerine daha çok benzeyen insanlarda rahatlık ararlar. Birçok ortak özelliği paylaştıklarından birbirleriyle çok iyi bağlantı kurabilirler. Koç - Koç ilişkisinde uyumluluk sorunları pek görülmez

İNATÇI VE ŞEHVETLİ BOĞA BURCU

Yavaş ve şehvetlidir. Tam olarak kimi ve neyi istediğini bilir. Onun yatıştırıcı dokunuşuyla karşılaşan herkes için Boğa burcu rahatlatıcı ve topraklayıcıdır. Aşkta sadık ve sabırlıdır.

Boğa agresif ve uzlaşmaz olmasına rağmen, asla kavga başlatmazlar

Disiplin, sıradan işler ve ev işleri için bir ihtiyaçları paylaşırlar, ancak coşku, özgünlük ve çeşitlilikten yoksun olabilirler.

Boğa burcunun karanlık yanı, inatçılıkları...

Boğalar inatçıdır saatlerce devam edebilirler ve yanıldıklarını kabul etmekten bile hoşlanmazlar, çünkü nadiren yanıldıkları gerçeğine aşırı güvenirler.

Sakin, dünyevi Boğa, özellikle bir özür gerekliyse, sorunlarla yüzleşmekten nefret eder.

Boğalar, genellikle işleri batırdıklarında anlayacak kadar pratik olsalar da, inatları nedeniyle bir şey olmamış gibi davranmayı tercih eder.

SIKILGAN AMA SEVECEN İKİZLER BURCU

İkizler, aşk ve evlilik söz konusu olduğunda sorumlu ve çok sevecendir. İlişkilerini bir kere sahiplendiklerinde kolay kolay bırakmazlar ancak bu uzun sürebilir. İkizler'in zihinsel doğası hakkında doğuştan bir anlayışa sahip olacakları için, Kova ve Terazi gibi bazı hava işaretleri, özellikle İkizler ile zihinsel olarak uyumludur.

İKİZLERİ SIKMAYIN!

Kolayca sıkılmaya meyillidirler. Sadece zekalarına uygun biriyle tanıştıklarında çabucak aşık olabilirler. Bununla birlikte, İkizleri aşık tutmak oldukça zor bir iştir ve eğer sıkılırlarsa veya zihinsel olarak uyarılmayı bırakırlarsa, aşık oldukları kadar çabuk aşktan düşebilirler.

Merkür tarafından yönetilen İkizler , onlarla bir çatışmayı çözmek isteyenler için çok sabır gerektiren kavgalar sırasında yüksek sesle düşünmeyi sever

İkizler, çok iyi konuşkan oldukları için ilgi odağı olmak ister ve ondan baskın çıkarsanız bu onu rahatsız edecektir.

ROMANTİK VE KİNCİ YENGEÇ BURCU

Rüya gibi ve sezgisel, her şeyden çok, duygularınızı eşinizle paylaşabilmek ve bir bağlantı ve anlayış duygusu hissedebilmek için. İlişkilerde besleyici ve destekleyicisiniz ve sevdiğiniz kişiye bakmayı seviyorsunuz.

Yengeç burcu sizi romantizmin doruklarına çıkarabilir. Çok hassas ve sevecendir. Çabucak ve çok gürültülü bir şekilde aşık olur. Duygularını herkese gösterme ister.

Her şeylerini vermeye meyilli olduklarından bağlılık için acele ederler. Ayrıca, işler sarpa sardığında kendini kurtaran diğer burçların aksine, Yengeçler çok sadıktır ve işleri yoluna koymaya kararlı davranması çok olasıdır.

Yengeç arkadaşlıkları ve romantik ilişkiler için en uyumlu işaretler, Yengeç'in konuştuğu duygusal dille ilgili olarak "anlayacakları" için, su arkadaşları, Balık ve Akrep'tir .

Duyarlılıklarını zayıflık sanmayın. Yengeçler savaşçı ruhu taşır. Aşk söz konusu olduğunda sınırları zorlayacaklar.

HUYSUZ VE KİNCİ OLABİLİRLER

Yengeçler çok sabırlıdır ancak onlardaki krediniz bittiğinde aşırı hassas, huysuz ve kinci olabilirler. Duygusal anlamda yaralanması onların kinci yanlarını ortaya çıkabilir.

SADIK VE KISKANÇ ASLAN BURCU

Yaratıcı ve oyuncu Aslan'ın aşkta tutkuya ihtiyacı var. Can sıkıntısı ölüm öpücüğü olduğu için ilişkilerde eğlendirmek ve eğlenmek ister. Doğası, romantik partneri sever ve ilgi odağında olduğu sürece rahat ve mutludur.

Aslanlar sadıktır . Bir kez taahhüt edildiğinde, ne olursa olsun yanınızda kalacaktır. İlişkilerde son derece cesaret verici ve destekleyici olabilirler.

Genellikle çok çabuk aşık olurlar , bu da bir Aslan'ın yanlış kişiye aşık olmasını oldukça yaygın hale getirir.

Aslan'ın ruh eşi burcu Boğa'dır. Bu, Boğa'yı Aslan için en iyi yaşam ortağı yapar. Boğa ve Aslanların sevgi dolu doğası, ilişkilerinin itici gücüdür.

KISKANDIRILMAYI HİÇ SEVMEZ

Aslanların kıskançlık ve sahiplenmeye eğilimli oldukları bilinmektedir. Aslan burcu ilgi odağında olmayı ister ve kıskandırılmaktan hiç hoşlanmaz. Bununla birlikte ilişkilerde oldukça kıskançltır.

Aslan'ın sevgi dili kesinlikle fiziksel temastır

TAKINTILI AŞIK BAŞAK BURCU

Analitik, düşünceli ve bazen karamsar zihniyeti, eşinin onu ne kadar sevdiğini göstermesini ister.

Takdir edildiklerine dair düzenli sözlü hatırlatmalar isterler ve sevgi işaretleri gerçekten onları motive eder.

Başaklar genellikle aşık olmakta yavaştır . Doğası gereği muhafazakar ve kalpleriyle belli bir noktaya kadar temkinli, bir şeyleri başlatmak için daha çapkın agresif bir karşı cinse ihtiyaçları vardır.

Doğrudan ve düşünceli bir sevgiliyi takdir ederler ve ilginç flört tarzlarından ziyade dürüstlüğü ve açıklığı tercih ederler.

Güçlü bir iş ahlakına sahip ve doğru kararlar veren biriyle birlikte olmak isterler

İyi bir eşleşme yapabilecek yıldız işaretlerinin listesi Başak için kısa değildir. Yüksek Başak Uyumluluğu: Akrep, Oğlak, Boğa, Yengeç

BAŞAK'LARIN MÜKEMMELLİYET TAKINTISI

Başaklar genellikle bu gerçeği kabul etmekte zorlanırlar: Her şeyin mükemmel olmasını isterler ve öyle olmadığında "bir şeyleri düzeltmeye" takıntılı hale gelebilirler.

GİZEMLİ VE DEĞİŞKEN TERAZİ

Romantik ve sosyal, her zaman eşinizi memnun etmenin düşünceli yollarını bulur. İlişkisindeki çatışmaları minimum seviyede tutmak ister ancak bu onu diplomatik ve kuralcı yapabilir.

Her şey yolunda olduğunda, Terazi çok sevecen ve nazik bir eştir. Sevişmeye iki kişinin bir olma eylemi olarak bakarlar ve samimi bir bağ kurmak isterler

Terazi kolayca aşık olmakla ünlüdür, ancak söz konusu bağlılık olduğunda, zamanlarını alır. Teraziler aşka derinden ve koşulsuz aşıktır ama size aşık olup olmadıklarını anlamakta zorlanabilirsiniz.

Çekicidirler ve flörtöz olabilirler, ancak asla onları hafife almayın çünkü kolayca aşık olduklarına inandırma konusunda çok iyi olabilirler.

AŞIRI GİZEM ONLARI ANLAMAYI ZORLAŞTIRIR

Terazi büyük bir flört etme eğilimindedir ve sadece bir kişiye bağlanmaya karar vermeleri biraz zaman alabilir.

Teraziler barış ister ama her ne pahasına olursa olsun barış isteyebilirler; bu sinsice dolaşmak, inkar etmek, kontrol etmek ve drama yapmak anlamına gelebilir.

TUTKULU ANCAK KİNDAR AKREP

Duygusal olarak yoğun doğaları, aşkta her daim derin ve güçlü bir bağ arayışındadır. Keşfetmeyi çok sever.

Gizemli ve bilinmeyene ulaşma isteği uzun vadeli ilişkilerde sıkılmasına neden olabilir.

Akrep'ler inanılmaz tutkulu sever. Sizin için dünyaları feda edeceğini hissedersiniz.

Akrepler , onları karşı konulmaz kılan bir gizem havasına sahiptir. Bu onların yüksek duygusallıkları nedeniyle kendilerini korumasını sağlar.

Yengeç, Balık ve Başak gibi esnek burçlar Akrep'in güçlü kişiliğini kabul ederler ve bu onların iyi anlaşmasını sağlar.

İNTİKAM ONLARIN DOĞALARINDA VAR

Akrepler, diğer su burçlarının sahip olduğu affet ve unut tutumuna sahip değildir. Tatlı bir şekilde gülümseyebilirler ancak gerçekte vurmak için doğru zamanı beklerler.

YARATICI VE ÖZGÜR AŞIK YAY BURCU

Yay burcunun en iyi ilişki eşleri, iyimser, enerjik ve yeni deneyimlere açık insanlardır! Bir Yay ile çıkarken, kendinize gevşemeyi, gülümsemeyi ve sık sık gülmeyi hatırlatın. Yay burçları iyi vakit geçirmeyi severler ve onlarla neşeli deneyimler paylaşabilecek bir eş isterler.

Açık sözlü ve bağımsız ruhludur. Onları kısıtlamaya kalktığınızda gitmeyi deneyecektir.

İlişkilerde sorumluluk sahibi güçlü bir yapısı vardır. Kolay kolay pes etmez ve sevdiğini göstermenin yaratıcı yollarını bulur.

DEĞİŞİM ONLARI ÇAĞIRIYOR

Yay burcu sürekli gelişim ve değişim içindedir. Aynı ortamlar ve aynı duygular onları kolayca sıkabilir. Bu sık sık kavga etmenize neden olabilir. Onun özgür olduğunu hissettirmek sorunu hafifletebilir.

AŞIRI GERÇEKÇİ AMA SADIK OĞLAK

Oğlaklar inanılmaz derecede disiplinli ve sorumlu eşlerdir. Sadece kendileri çalışkan değiller, aynı zamanda çok destekleyicidirler, bu nedenle herhangi bir çabada Oğlak burcunuza her zaman güvenebilirsiniz.

Oğlak, inatçı ve bazen sert doğasına rağmen, son derece sadık bir burçtur.

Oğlaklar kolayca aşık olmaz

ilişkilerinde istikrarlı ve güvenilirdirler ve birinin içeri girmesine izin vermeye karar verdikten sonra bir hevesle çekip gitmezler.

Oğlaklar tipik olarak Boğa, Başak, Akrep ve Balık ile en uyumludur. Su burçları Oğlak burcunu dengeleme ve besleme eğilimlidir.

FAZLA GERÇEKÇİ OĞLAK ROMANTİZMİ ÖLDÜREBİLİR

Kaderci değiller ama Oğlak'ın aşkı gerçekçi ve pembe bir romantizm görüşüne sahip olmazlar.

BAĞIMSIZ VE İNATÇI KOVA BURCU

Doğaları gereği entelektüel ve mantıklıdırlar ve sohbet ederken ve fikirlerini paylaşırken kendilerini rahat hissettikleri bir ortağa ihtiyaçları vardır.

Kova aşk konusunda ürkek olabilir. Çapkın ilişkilerden zevk alsalar ve kolayca uzun vadeli bazı ietişimlerin içinde olsalar hatta derin duygular besleseler bile aşk ve ilişkiler Kova'ların kendilerini kapana kısılmış hissetmelerine veya gelecekten korkmalarına neden olabilir.

Kova, İkizler'e cinsel olarak çok ilgi duyar. Kova en çok İkizler, Aslan ve Terazi'ye çekilir. Ancak, tüm aşk olasılıklarından Kova uyumluluğu açısından en iyi eşleşmeler İkizler, Terazi ve Yay'dır

KOVA'LARIN ÖZGÜRLÜĞE İHTİYACI VAR

Kova sabit bir burçtur, bu da onların sadık, bağımsız ve cehennem gibi inatçı oldukları anlamına gelir.

ROMANTİK VE AŞIRI DUYGUSAL BALIK BURCU

Derin, rüya gibi ve romantik bir ilişki arıyorsanız, Balık burcu bir partner sizin için mükemmel olabilir! Balık severler vericidir ve sevgi ve nezaketle gelişirler . Tüm ruhlarını ilişkilere sokarlar ve ortaklarıyla en manevi, anlamlı seviyelerde bağlantı kurma yeteneğine sahiptirler.

İlk görüşte aşık olma ihtimali yüksek olan bir burç varsa o da Balıktır.

Balık, ruh eşini Boğa, Başak ve Yengeç dahil olmak üzere bu üç burçta bulabilir . Balık ve Boğa aşka değer verir. İkisi de uzun süreli bir ilişkiye inanırlar ve bunu sürdürmek için çok çalışırlar. Her ikisinin de değerleri aynıdır, dolayısıyla ortak değerleri güçlü noktaları olabilir.

AŞIRI DUYGUSAL OLABİLİYORLAR

Balıklar sürekli olarak teselli edilmek ve sevildiğini hissetmek isterler ve yeni gelişen bir ilişki veya yeni bir ilişki hakkında konuşmaya başladığınızda aşırı derecede tedirgin olurlar.

Hangi güneş burcu olursanız olun, herkes herkesle anlaşabilir. İlişkiler özveri ve bağlılık ister.

Astrolojik uyumluluk, romantik eğilimlerimizi ve arzularımızı gösterebilir ve hepimiz mükemmel eşleşmemizi bulmak için burçların genel hatlarınız ötesine açılarınızı ve ilişkinizde etkili olan diğer burçları gösteren astrolojik haritanızdan faydalanmalısınız.

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20/09/2022 22:24