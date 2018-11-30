Burçin Abdullah doğum sonrası 20 kilo verdi

20 kilo veren oyuncu Burçin Abdullah, yeniden setlere dönerek 'Hafsa Hatun' rolüne büründü.

Posta Gazetesi'nin haberine göre; oğluna hamileyken 30 kilo alan genç oyuncu, “Bebeğim anne sütü aldığı için beslenmeme çok dikkat ediyorum.Biliyorsunuz emzirmek, hamilelik kilolarının daha kolay verilmesine yardımcı oluyor.Diriliş Ertuğrul’un çekimleri de bir süre önce başladı.Şimdilerde ev ile set arasında mekik dokuyorum ve bu koşturmacanın da zayıflamamda etkili olduğunu söyleyebilirim” dedi.