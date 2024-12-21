Burçin Özkuş Fotoğraf Yarışması’na 90 katılım... Seçici kurul değerlendirmesi başlıyor

Lefkoşa Türk Belediyesi ve Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği (FODER) iş birliğiyle düzenlenen “Burçin Özkuş Fotoğraf Yarışması”na katılım süreci sona erdi.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, yarışmaya toplam 90 fotoğrafçı katılarak, siyah-beyaz portre temalı fotoğraflarını jüriye sundu.

Yarışmanın, Lefkoşa Türk Belediyesi çalışanı ve Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği (FODER) Asbaşkanı olarak da görev yapan merhum Burçin Özkuş'un anısını yaşatmayı ve fotoğraf sanatına katkı sağlamayı amaçladığı kaydedildi.

-Seçici kurul üyeleri belli oldu

Yarışmada seçici kurul, 23 Aralık 2024 tarihinde başvuruları değerlendirerek kazananları belirleyecek. Seçici kurul üyeleri şu isimlerden oluşuyor:

İbrahim Yılmaz EFIAP/g (Türkiye), Burak Şenbak ESFIAP, EFIAP/b, GPU HERMES (Türkiye), Alexis Saveriades, EFIAP/d1, GPU CR-2, GPU-VIP-2, GPU-ZEUS, C IAAP (Güney Kıbrıs), Yrd. Doç. Dr. İsmail Gökçe (KKTC), Kadir Kaba, Fotoğraf Sanatçısı-Araştırmacı Yazar (KKTC)

-Ödül töreni ve sergi 28 Ocak’ta

Seçici kurul, başvuran eserleri sanatsal kalite ve teknik yeterlilik açısından değerlendirerek kazananları belirleyecek. Kazananların açıklanmasının ardından, seçilen eserler bir sergiyle ve ödül töreni ile sanatseverlerle buluşturulacak.

23 Aralık’ta seçici kurul değerlendirmesi yapılacak yarışmanın sergi tarihi 28 Ocak olarak açıklandı.

Birincilik Ödülü 10 bin TL, ikincilik ödülü 5 bin TL ve üçüncülük ödülü 3 bin TL olarak açıklanan yarışmada ayrıca Burçin Özkuş Özel Ödülü de verilecek.