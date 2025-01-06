Burçin Özkuş Fotoğraf Yarışması’nın kazananları açıklandı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ve Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği (FODER) iş birliğiyle düzenlenen Burçin Özkuş Fotoğraf Yarışması’nı kazananlar ve sergilenmeye değer bulunan eserler açıklandı.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, 3 Ocak tarihinde online olarak yapılan jüri toplantısında Kuzey Kıbrıs, Güney Kıbrıs, İtalya, Mısır ve Türkiye’den yarışmaya katılan 90 fotoğrafçının gönderdiği toplam 387 fotoğraf değerlendirildi. Jüri üyeleri Alexis Saveriades, Burak Şenbak, İbrahim Yılmaz, Kadir Kaba ve İsmail Gökçe’nin titiz alışmasıyla ödüller sahiplerini buldu.

-27 fotoğrafçının 32 fotoğrafı sergilenmeye değer bulundu

Yapılan değerlendirme sonucunda 27 fotoğrafçının 32 fotoğrafı sergilenmeye değer bulunurken, 4 fotoğraf da ödül almaya hak kazandı.

Kenan Talas’ın Pencere, Şaziye Kofalı Kurt’un Mahsun Bakış ve Hasan Uçar’ın Tandır Evi isimli eserleri dereceye girerken Ufuk Turpcan’ın Esla isimli eseri Burçin Özkuş Özel Ödülü’ne layık görüldü.

Ödül kazanan ve sergileme alan fotoğraflar, 28 Ocak’ta Merkez Lefkoşa’da sergilenecek. Sergi 2 hafta boyunca açık kalacak.