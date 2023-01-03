Burçlara göre eş seçimi

Herkesin anlaştığı ve iletişim kurabildiği insan tipi farklıdır. Siz de burç özelliklerinize göre bazı insanlara karşı daha çok çekim hissediyor olabilirsiniz. İşte burcunuza göre ruh eşinizden beklentileriniz...

KOÇ

Oldukça maceracı ve heyecanlı bir kişiliğe sahipsiniz. Yavaşlamaya da çok niyetiniz olmadığı için size ayak uydurabilecek bir partnere ihtiyacınız var. Kendine güvenen ve risk almaya hazır biri sizinle benzer enerji seviyesine sahip olacaktır. Ayrıca, sizin ilişkideki özgür tavrınızı kısıtlamayacak birine ihtiyacınız var.

BOĞA

Partnerinize oldukça sadıksınız. Size kendini tamamen adayacak ve sadık olacak birine ihtiyacınız var. Yoğun rutininiz ve sosyal yaşamınızdan dolayı, partnerinizi güvenebileceğiniz ve sırtınızı yaslayabileceğiniz biri olmalı. Öte yandan ilgiye olan düşkünlüğünüz nedeniyle sizi özel hissettirecek biri sizi mutlu edecektir.

İKİZLER

Girdiğiniz ortamlara kolayca uyum sağlıyor ve insanlarla derin sohbetler kurabiliyorsunuz. Özel hayatınızda oldukça seçici de olsanız birinin sizi seçmiş olması sizi mutlu hissettiriyor. Bu kişi sizi güldürmeli, değerli hissettirmeli ve her anlamda etkilemeli. İlişkinizin sıkıcı ve monoton olmaması için kendinizden farklı kişilere karşı çekim hissedebilirsiniz.

YENGEÇ

Kocaman bir kalbiniz var ve karşınızdakine çok değer veriyorsunuz ama bunu karşı taraftan görmediğinizde hayal kırıklığına uğruyorsunuz. Sizi tüm kalbiyle seven, ilgisini hissettiren birine ihtiyacınız var. İdeal partneriniz nazik ve anlayışlı olmalı.

ASLAN

İlgi odağı olmaya bayılıyorsunuz ve çok yüksek bir özgüveniniz var. Karşınızdaki kişinin size hissettirdiği duygulara çok önem veriyorsunuz. Sizin gibi kendine güvenen insanları oldukça çekici buluyorsunuz. Cesur, kararlı ve risk almaktan korkmayan biriyle birlikte olmalısınız.

BAŞAK

Sistemli ve mantıklı olmak hayatınızın temelinde yatıyor bu da sizi potansiyel partnerleriniz için ilgi çekici kılıyor. Ruh eşiniz, derin düşüncelere ve ilginç fikirlere sahip olan biri olmalı. Aynı zamanda hırslı ve en az sizin kadar sadık olmalı.

TERAZİ

Birlikte olacağınız kişi konusunda çok seçicisiniz ve herkes için sıradan olan standartlar sizi tatmin etmeyecektir. Çekici, zeki, özgüvenli biri muhtemelen sizin ruh eşiniz olacaktır. Fiziksel görünüme de önem verdiğinizi düşünürsek partnerinizin estetik anlayışı da gelişmiş olmalı.

AKREP

Kişiliğiniz gereği sizi heyecanlandıracak ve ayaklarınızı yerden kesecek birine ihtiyacınız var. Derinliği ve hayalgücü sınırsız olan biri sizi tatmin edebilir. Bilinmeyene karşı çekim hissediyor ve ince espri anlayışına sahip kişilere karşı koyamıyorsunuz.

YAY

Özgürlüğünüze çok değer verdiğiniz için sizi kısıtlayacak birini istemiyorsunuz. Sizi güldüren ve yeni şeyler denemekten korkmayan birileriyle birlikte olun. Ruh eşiniz size ilham vermeli, hayallerinizden alıkoymamalı.

KOVA

Devamlı ruh eşinizi arıyor ve o mükemmel partneri bulana kadar durmak istemiyorsunuz. İdeal ruh eşiniz, zeki, kendinden emin, her konuda rahatça konuşabilen ama en önemlisi de sadık ve güvenilir olmalı.

BALIK

Devamlı ruh eşinizi arıyor ve o mükemmel partneri bulana kadar durmak istemiyorsunuz. İdeal ruh eşiniz, zeki, kendinden emin, her konuda rahatça konuşabilen ama en önemlisi de sadık ve güvenilir olmalı.

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03/01/2023 21:40