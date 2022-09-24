Burçların en büyük zaafları ve zayıf yönleri!

Astrolojide tüm burçlar eşit olarak görülür. Her burcun farklı güçlü ve zayıf yönleri vardır. Burçların zayıf yönlerinden bazıları onların en büyük zaafları haline gelebilir. Posta.com.tr okurları için derledik.

KOÇ BURCUNUN ZAYIF YÖNLERİ

Koç cesurdur, ancak dürtüsel olabilir. Koç burcunun en zayıf yönü aynı zamanda onun zaafıdır. Koç agresif bir burçtur. Öfkeleri, sabırsızlıkları ve dürtüsellikleri bazı sorunlara yol açabilir. Koç, çatışmalardan korkmaz ve kendileri ve etrafındaki insanlar için ayakta durmakta zorluk çekmez.

Koç çok sabırsızdır ve bir şeylerin olmasına izin vermek için daha fazla bekleyemez ve bu şekilde fırsatları kaçırırlar. Koç çok huysuzdur ve sonunda iyi şeyleri uzaklaştırır. Koç, çok dürtüsel davranarak yanlış kararlar alır ve bu onu agresifleştirir ve bu onları duygusal olarak zayıf gösterir.

BOĞA BURCUNUN EN BÜYÜK ZAAFI

Boğa çalışkandır, ancak materyalist de olabilir. Azimli Boğa, çalışkan, güvenilir ve sabırlıdır. Bu kalın tenli, pratik işaret, kendi yollarına saplanma eğilimindedir. Boğa da statü sembolleriyle ilgileniyor. Parayı ve onun sağlayabileceği konfor ve lüksleri severler.

Değişim ve uyum korkusu nedeniyle birçok sorunla karşı karşıya kalırlar . Değişimden çok korktukları için birçok fırsatı değerlendiremezler.

oğa burcunun bir diğer yaygın sorunu da olumsuz şeyleri kolay kolay unutmamaları ve uzun süre kin tutabilmeleridir.

İKİZLER BURCUNUN ZAAFI KARARSIZLIĞI

İkizler burcu zekidir ancak kararsız olabilir. İkizler bir hava işaretidir, bu da entelektüel olarak meşgul olmayı sevdikleri anlamına gelir. Bu burç iki yönlü olma eğilimindedir, bu yüzden her şeyin iki tarafını da görürler. Bu, İkizlerin her zaman fikirlerini değiştirdiği anlamına gelir. Kararsızlıkları etraflarındakiler için sinir bozucu olabilir.

Zaafları arasında kararsızlık, dürtüsellik ve güvenilmezlik vardır. İkizler sessizlikten ve durgunluktan korkar. Bu onların yanlış hareketler yaparak savrulmasına neden olabilir.

YENGEÇLERİN EN BÜYÜK ZAAFI

Yengeç şefkatlidir, ancak aşırı hassas olabilir. Yengeç başkalarına bakmayı ve duygusal olarak desteklemeyi sever. Sevdiklerine sadık ve koruyucudurlar. Yengeç, ruh halini değiştirmeye eğilimlidir. Olayları kişisel alma ve savunmaya geçme eğilimindedirler.

Yengeç burcunun zaafları arasında huysuz ve kinci olmaları da vardır. Bu onların zaman zaman düşünmeden davranmasına hata yapmasına neden olur.

Yengeç'ler, koşulsuz sevgileri karşılığında bölünmemiş ilgi beklerler ve herkes baskıyı kaldıramaz.

ASLAN BURCUNUN ZAAFI

Aslan doğal bir liderdir, ancak benmerkezci olabilir. Kendine güvenen ve çekici olan Leo, doğal olarak sorumluluğu üstlenir. Önemli olduklarını hissetmek isterler ve her zaman haklı olmak isterler. Aynı şekilde Leo da ilgi odağı olmak istiyor. Övgü ve iltifatları severler ve bencil olma eğilimindedirler.

BAŞAK BURCUNUN EN ZAYIF YÖNÜ

Mükemmele ulaşma arzusu Başak'ın en büyük zayıflığıdır. Başak genellikle küçük ayrıntılara odaklanmak için o kadar çok zaman ve enerji harcar ki ana çerçeveye veya büyük resme giremezler. O kadar detay odaklıdırlar ki sonunda stresli ve endişeli olabilirler.

Başak burcu pratiktir, ancak oldukça kritik tavırları olabilir. Başak dikkatli ve tedbirli olmasıyla bilinir. Tavsiye vermeyi severler ve her zaman haklı olduklarını düşünürler. Bazen her şeyi bilen tavırları çevrelerindeki insanları incitebilir veya rahatsız edebilir. Diğer burçların en zayıf yönleri için okumaya devam edin.

TERAZİ BURCUNUN EN ZAYIF YÖNÜ

Terazi burcu, zodyaktaki en güçlü güneş işaretlerinden biri olarak kabul edilir .

Teraziler, ne pahasına olursa olsun çatışmalardan kaçınmak isterler, bu da çoğu zaman kendilerini son sıraya koydukları anlamına gelir. Özverili yapıları sevdikleri için harika olabilir ancak onların en büyük zaafı haline gelebilir. Terazi'yi genellikle tükenmiş ve takdir edilmemiş hissetmesine neden olur. Bu toksik pozitiflik, özgüvenlerine büyük zarar verebilir.

Terazi işareti adildir ancak kin taşıyabilir. Hava burcu olarak Terazi denge arayan bir entelektüeldir. Çok diplomatikler. Bir Terazi'nin hakikat ve adalet arayışı, onları kindar davranışlar sergilemeye yönlendirebilir ve her şeyi bırakacak biri değildir.

AKREP BURÇLARININ EN ZAYIF YÖNLERİ

Akrepler için savunmasız olmak zordur, bu nedenle bir şeye yatırım yaptıklarını ve bir şeye bağlı olduklarını hissettiklerinde, kaybetme korkularını tetikleyebilir ve kontrol edici davranışlar ortaya çıkarabilir.

Bir Akrep'in kontrol ihtiyacı çoğu zaman hoşgörüsüz, kıskanç ve manipülatif göründükleri anlamına gelebilir.

Akrep harika bir problem çözücüdür, ancak diğerlerinden şüphelenebilir. Odaklanmış ve kararlı olan Akrep, gizemleri çözebilir ve çözümler bulabilir. Ancak, güvenmeleri yavaştır. Akrep'in diğer insanlarda çok şey görme ve hissetme eğilimi onları biraz paranoyak yapabilir.

YAY BURCUNUN EN ZAYIF YÖNÜ

Yay burcu iyimserdir ancak uçarı olabilir. Yay burcu her zaman bardağın dolu tarafını görür ve dünyayı keşfetmekten hoşlanır. Eğlenmeyi ve özgür olmayı severler. İşler sıkıcı olduğunda veya zorlaştığında, Yay burcunun kaçma eğilimi vardır. Sözlerini yerine getirmede veya taahhütlerini yerine getirmede en iyisi değiller.

Bazen fazla idealist olma eğilimindedirler.

Yay burcu insanları, yanlış yönetime yol açacak şekilde plansız hareket edebilir.

Bağlanmaktan nefret ederler ve özgürlükleri onlar için son derece önemlidir. Bununla birlikte, ister bir işe, ister bir kiralamaya veya bir ilişkiye olsun, uzun vadeli bir taahhütte bulunmaları bazen zor olabilir..

OĞLAK BURCUNUN ZAAFI

Keçi çok çalışkandır, ancak manipülatif olabilir. Oğlak, pratik ve hırslıdır. Kariyerlerine çok önem verirler. Oğlak genellikle hesaplıdır ve işleri kendi çıkarları için düzenler, hatta onlar için bir şeyler yapabilecek ortaklar seçer ve bazı olaylara karşı kör eğilimleri insanların duygularını incitebilir.

Oğlak'lar asık suratlı ve ciddi olabilir ve bazen içine kapanabilir. Kariyer zirvesinin peşinde, özel hayatın konforlarından mahrum kalan bir Oğlak, neyin eksik olduğunu anlayana kadar saldırabilir.

KOVA BURÇLARININ ZAYIF YÖNLERİ

Sabit bir burç olarak, Kova kesinlikle inatçı bir çizgiye sahiptir. Bu burç kararını verdiğinde geri dönüş yoktur! Kova'nın dik başlılığı zaman zaman başlarını belaya sokabilir.

Su taşıyıcı insancıldır, ancak huysuz olabilir. Kova çok entelektüeldir. Başkalarına yardım etmek için genellikle özverilerini kullanırlar. Öte yandan, Kova kendini beğenmiş olabilir ve uzlaşmayı sevmez.

BALIK BURCUNUN EN BÜYÜK ZAAFI

Balık şefkatlidir, ancak huysuz olabilir. Balık, iyi kalpli ve sevecendir. İhtiyacınız olduğunda her zaman ortaya çıkarlar. Balık yine de hassastır ve kolayca incinir. Balıkların sevecen doğası aynı zamanda drama içine çekilme eğiliminde oldukları anlamına gelir.

Balık genellikle soğuk ve hesapçı görünen bir dünyada sevilmemekten veya anlaşılmamaktan korkar

Dikkatsiz, aceleci ve disiplinsiz olabilir.

Balık her zaman bir duygu fırtınasıdır ve kızgın olduklarında oldukça yıkıcı olabilirler . Çoğu zaman, duygularını doğrudan ifade etmektense bu pasif agresif yüze girerler. Siz bu konuda bir şeyler yapana kadar asla öne çıkıp çözmezler.

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24/09/2022 20:08