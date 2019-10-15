Burcu: Akıncı görevinin gereklerini eksiksiz sürdürecek

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Ulusal Birlik Partisi Parti Meclisi’nin Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Kıbrıs Türk Halkının iradesini temsil etmediği yönünde iddiada bulunduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu'nun açıklaması...

Ulusal Birlik Partisi Parti Meclisi, dün gece yaptığı toplantıda Cumhurbaşkanımıza yönelik suçlamalarda bulunmuş, halkın iradesin temsil etmediğini iddia ederek, bundan böyle Kıbrıs sorunu konusundaki görüşmeleri yürütmemesi yönünde bir de çağrı yapmıştır. Ulusal Birlik Partisi Parti Meclisi’nin Cumhurbaşkanımız Mustafa Akıncı’nın Kıbrıs Türk Halkının iradesini temsil etmediği yönündeki iddiası, demokrasi tarihimize kara bir leke olarak geçmeye adaydır ve hiçbir geçerliliği yoktur. Cumhurbaşkanımız Mustafa Akıncı’nın Kıbrıs Türk Halkı’ndan aldığı yetkiyi bir parti organının ortadan kaldırabileceğini düşünmek abesle iştigaldir. Halkın iradesi, halkın oyuyla şekillenir ve bir parti organı istedi diye ortadan kalkmaz. Halkımızın iradesini reddeden bu yaklaşım, bir demokrasi ayıbıdır. Bu ayıbın, hangi partiye mensup olursa olsun yurttaşlardan destek görmeyeceği aşikardır. Sayın Cumhurbaşkanımızın Kıbrıs sorununa ilişkin sorumluluklarını yerine getirmemesine yönelik çağrı ise son derece ciddiyetsiz ve sorumsuzca bir yaklaşımdır. Bilinmelidir ki Cumhurbaşkanımız halktan aldığı yetki ve destekle görevinin tüm gereklerini bundan sonra da eksiksiz bir şekilde kararlılıkla yerine getirmeye devam edecektir.

15/10/2019 14:04