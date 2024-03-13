Burcu Biricik eşi Emre Yetkin'in 'Sempatik gebe' olduğunu açıkladı

Birçok başarılı proje ile seyirci karşısına çıkan Burcu Biricik, Kanal D'nin geçtiğimiz sezon ekranlara gelen Camdaki Kız dizisinde 'Nalan' karakterini canlandırmasıyla da büyük bir hayran kitlesine ulaşmıştı. Şu sıralar 5 aylık hamile olan Burcu Biricik evliliği ve hamileliği hakkında açıklama yaptı.

Burcu Biricik, 2016'te reklamcı Emre Yetkin ile hayatını birleştirmişti. Geçtiğimiz haftalarda Nişantaşı'nda objektiflere yansıyan Burcu Biricik, gazetecilerin "Sektöre küskünlük var mı?" sorusuna "Yok canım... Öyle bir durum söz konusu değil. 'Daha iyisi ile nasıl döneriz?' çabasındayım. Onun için de biraz dinlenmek lazım" yanıtını vermişti.

Biricik, "Hayatımı yavaşlattığım dönemdeyim. Dinleniyorum ve senaryo okuyorum. Arkadaşlarımı ziyaret ediyorum, bu şekilde oyunlarına gidiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Kanal D ekranlarında reyting rekorları kıran 'Camdaki Kız' dizisinde oynadığı 'Nalan' karakteri ile adından sıkça söz ettiren Burcu Biricik, muhabirlerin yeni projelerle ilgili sorusuna, "Koştur koştur illa ki bir işte oynama derdinde değilim.

Geçtiğimiz aylarda ise Burcu Biricik'in 3.5 aylık hamile olduğu ortaya çıkmıştı. İlk kez anne olacak olan Biricik'in bebeğinin cinsiyeti de kız olacağı belli olmuştu.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde düzenlenen bir programa katılan Burcu Biricik, kırmızı uzun elbisesiyle dikkatleri üzerine çekmişti. Eşiyle olan karnı burnunda pozlarını ise hayranlarının beğenisine sunmuştu.

‘Camdaki Kız’dan sonra setlere ara veren Biricik ocak ayında hamile olduğunu açıklamıştı. 5 ayı geride bırakan ve bir kız bebek bekleyen Burcu Biricik önceki gün Kuruçeşme’de muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Biricik “Hamilelik sürecim güzel gidiyor, fena değil diyelim. Aşermedim, bende öyle şeyler yok ama bol bol yiyorum. Emre de bu arada ‘sempatik gebe’ymiş. Yani bendeki bütün semptomları gösteriyormuş!” dedi.

İsme karar vermediklerini söyleyen oyuncu “İsim düşünüyoruz, onun haricinde doğum Türkiye’de olacak, yerli ve milli olacak” diyerek güldü.