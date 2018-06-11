Burcu'dan kamuoyu araştırması açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Cumhurbaşkanlığı’nın 24 Haziran yerel seçimlerine ilişkin kamuoyu araştırması yaptırdığı, yerel seçim çalışması yürüttüğü yönünde bazı yayın organlarında yer alan iddiaların asılsız olduğunu bildirdi.

Burcu yazılı açıklamasında, “Cumhurbaşkanımız Mustafa Akıncı, seçildiği günden itibaren görevini bağımsız ve tarafsız olarak sürdürmektedir. Cumhurbaşkanımız, yerel yönetim seçimlerinde seçmenlerin kendi özgür iradeleri ile beldeleri için en doğru tercihi yapacaklarından şüphe duymamaktadır” dedi