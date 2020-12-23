Burcu Esmersoy 6 güzellik sırrını paylaştı

Bitkisel özlü maskeleri tercih eden Burcu Esmersoy, 6 güzellik sırrını hayranları ile paylaştı.

İşte Burcu Esmersoy'un güzellik sırrı:



Cildim biraz kuru. Bu sebeple haftada bir gün nemlendirici maske uyguluyorum.Ayda iki kez peeling yaptırıyorum.



Günde 1.5 litre su ve ödem atan detoks içecekleri tüketiyorum.Yüzümü güneşten koruyorum.



Çekim olmadığı günlerde makyaj yapmıyorum. Günde 2 öğün yiyor, sebze ve salata ağırlıklı besleniyorum.Burcu Esmersoy, daha önce, "Makyajsız yakalandı" haberleri için şu açıklamayı yapmıştı:Spor çıkışı ‘makyajsız yakalandı’ haberlerine maruz kalıyorum. Ama bu üzerimde baskı yaratmıyor. Çok rahatım, çok güzel yaş aldığımı düşünüyorum. Her çizgimin tadına varıyorum.

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23/12/2020 09:59