Burcu Esmersoy: Hissediyorum! İkizlerim olacak!

Geçen hafta Berk Suyabatmaz ile nikâh masasına oturan Burcu Esmersoy samimi açıklamalar yaptı. Esmersoy, anne olmak istiyor

Burcu Esmersoy 14 Mayıs'ta yaklaşık 1 yıl birlikte olduğu Berk Suyabatmaz ile New York'ta nikâh masasına oturmuştu...

Burcu Esmersoy ile nişanlısı Berk Suyabatmaz, New York Türk Başkonsolosluğu’nda dünyaevine girmişti. Nikah törenine Türkiye’den Berk Suyabatmaz’ın ailesi, Burcu Esmersoy’un ise kız kardeşi Müge ve yakın arkadaşları katılmıştı.

Harper's Bazaar dergisi için objektif karşısına geçen Burcu Esmersoy “Anne olmayı düşünüyor musunuz?” sorusuna şu yanıtı verdi:

"İçimden bir his ikizlerim olacağını söylüyor. En kısa zamanda anne olmayı planlıyorum”

Burcu Esmersoy 41 yaşında.