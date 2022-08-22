Burcu Esmersoy ve Gülşen'in tulumunun fiyatı dudak uçuklattı

Sunucu Burcu Esmersoy ve şarkıcı Gülşen giydikleri tulumla pişti oldu. Tulumun fiyatı ise dudak uçuklattı.

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22/08/2022

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Burcu Esmersoy ve Gülşen'in tulumunun fiyatı dudak uçuklattı

Sunucu Burcu Esmersoy ve şarkıcı Gülşen giydikleri tulumla pişti oldu. Tulumun fiyatı ise dudak uçuklattı.

Sunucu Burcu Esmersoy’un 4 Ağustos’ta giydiği Siedres marka tulum, önceki akşam Alaçatı’da konser veren şarkıcı Gülşen’in üzerindeydi.

Sunucu Burcu Esmersoy’un 4 Ağustos’ta giydiği Siedres marka tulum, önceki akşam Alaçatı’da konser veren şarkıcı Gülşen’in üzerindeydi.

Burcu’nun Instagram’da paylaştığı fotoğraf 30 bin 333 beğeni aldı.

Gülşen göğüs farkıyla öne geçti ve 33 bin 727 beğeniye ulaştı.

Bu arada tulum indirime girdi, fiyatı 3200 TL’den 2240 TL’ye düştü

 

 

22/08/2022 15:54
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TAGS: Burcu Esmersoy, Gülşen, tulum, fiyat,
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