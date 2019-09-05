Burcu Esmersoy’dan imalı sözler

Kısa süre önce boşanan Burcu Esmersoy’dan imalı bir paylaşım geldi. Sosyal medyayı aktif kullanan Burcu Esmersoy, paylaştığı fotoğrafa düştüğü not ile herkesi şaşırttı.

Eşi Berk Suyabatmaz'la 15 aylık evliliğini bitirme kararı alan Burcu Esmersoy'dan önceki gün Instagram'da imalı bir paylaşım geldi.

Londra'da olan sunucu, yağmurlu havada kadife kaplı bir cip görünce fotoğrafını paylaşıp şu notu düştü: "Bizim kadife ayakkabımız bile hayata böyle tutunamıyor."

Özel hayatında sıkıntılı günler yaşayan Burcu Esmersoy'un bu paylaşımı güldürürken düşündürdü.

Özel hayatında mutluluğu sekteye uğrayan Esmersoy, işleriyle moral buluyor.