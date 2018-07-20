HABER KIBRIS

Burcu Güneş'in üstüne sahne düştü

Burcu Güneş'in içinde olduğu karavanın üstüne sahne düştü. Sanatçı, kazadan yara almadan kurtuldu.

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20/07/2018

Burcu Güneş'in üstüne sahne düştü

Burcu Güneş, dün akşam Şile'de düzenlenen 31. Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali'nde sahne aldı. Konserin bitişiyle birlikte karavanına geçen şarkıcı, çıkan şiddetli fırtına sonrası sahnenin kaldığı karavanın üzerine düşmesinden son anda kurtuldu. Etrafta uçuşan cisimlerin karavana isabet ettiği öğrenilirken şarkıcı olayı yara almadan atlattı.

 

Büyük panik yaşadı

Habertürk'ten Arif Hür'ün haberine göre, Konser sonrası sahnenin hemen yanında bulunan karavanına geçen şarkıcı alanda çıkan şiddetli fırtına sonrası, sahnenin kaldığı karavanının üzerine düşmesinden güvenlik görevlilerinin yardımıyla kurtuldu. Sahneden, karavana gelen cisimlerin etkisiyle panik yaşayan Burcu Güneş, olay yerini terk ederek evine gitti

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TAGS: Burcu Güneş, haber, kıbrıs,
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