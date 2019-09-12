Burcu Kara: Hayatta Kaldığım İçin Şükrettim

Ünlü oyuncu Burcu Kara'ya dedesinin İznik’teki köy evindeki bahçesinde arılar saldırdı. Açık kovanının olduğu yöne koşan ünlü oyuncunun, vücudunu arılar sardı. Korku içindeki 39 yaşındaki oyuncuyu kaçarken komşusunun köpeği de ısırdı. Ölümden döndüğünü belirten ünlü oyuncu şu açıklamayı yaptı:

Kuzenimle ağaçtan incir topluyorduk. İlk önce 2-3 tane arı geldi. Daha sonra sayıları artınca kuzenim, eliyle uzaklaştırmaya çalıştı.Korkup kaçınca, 10’dan fazla arı üzerime kondu. Panikle ikimiz de ayrı tarafa koştuk. Gittiğim yönde kovanı açık arılar vardı. O yüzden bir anda hepsi vücudumu sardı .O sırada komşumuzun köpeği de bana saldırdı ve ayağımı ısırdı. Hızlıca komşumun evine sığınıp, hemen kendimi banyoya attım ve suyun altına girdim.Üzerimdeki arıları o şekilde temizledim. Yaklaşık 15 tane arı soktu. Doktor alerji ilacı verdi. Ertesi gün göz kapaklarımdan bile arıların iğnelerini çıkardık. Bacağımda izler kalacak ama önemsemiyorum. Hayatta kaldığım için şükrettim. İçtiğimin kahvenin bile değerini anladım