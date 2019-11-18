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Burcu: Karar alınırken, Türkiye Cumhuriyeti makamlarıyla gerekli temas ve istişarelerde bulunuldu

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri (KTBK) ile KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) tarafından ortaklaşa yapılan Toros Tatbikatı bu yıl da yapılmıyor.

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18/11/2019
HK

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Burcu: Karar alınırken, Türkiye Cumhuriyeti makamlarıyla gerekli temas ve istişarelerde bulunuldu

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri (KTBK) ile KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) tarafından ortaklaşa yapılan Toros Tatbikatı bu yıl da yapılmıyor.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri ile KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yıllık ortaklaşa yapılan Toros Tatbikatı’nın, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da Kıbrıs Rum tarafının “Nikiforos Tatbikatı”nı iptal etmesi nedeniyle icra edilmemesine karar verildiğini açıkladı.

Burcu, söz konusu karar alınırken, Türkiye Cumhuriyeti makamlarıyla gerekli temas ve istişarelerde bulunulduğunu kaydetti. 

18/11/2019 17:06
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TAGS: GKK, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri, haber, kıbrıs, toros,
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