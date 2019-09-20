Burcu: Tatar’ın yakışıksız üslubu sürüyor

Cumhurbaşkanı Sözcüsü Barış Burcu; KKTC Başbakanı Sayın Ersin Tatar, Türkiye’de verdiği bir demeçte müzakerelerle ilgili olarak Sayın Cumhurbaşkanımız Mustafa Akıncı’yı, “Akıncı ve arkadaşları” diyerek “marjinal ve azınlık gruplar” yakıştırması yapmak suretiyle “Kıbrıs Türk Halkını maceraya sürüklemekle” itham etmiştir.

Bu üslup Başbakanın ısrarla sürdürdüğü yakışıksız üslubun yeni bir örneğini teşkil etmiştir. Hiçbir Başbakan kendi Cumhurbaşkanını özellikle yurtdışında böyle etik olmayan bir üslupla karalamaz.

Sayın Cumhurbaşkanımız halkın ciddi oranda oyu ve güveni ile bu makamdadır ve halkımızı en iyi şekilde temsil etmektedir.

Yapılan araştırmalar da halkımızın Cumhurbaşkanına duyduğu güvenin artarak devam etmekte olduğunu göstermektedir. “Marjinal ve azınlık gruplar” ile “Akıncı ve arkadaşları” söylemleriyle aslında sadece Cumhurbaşkanımıza değil ona büyük destek veren halkımıza da büyük bir saygısızlık yapılmaktadır.

Sayın Cumhurbaşkanımız halkın desteği ile doğru ve gerçekçi çizgide politikalarını sürdürmeye devam edecektir.

20/09/2019 19:06