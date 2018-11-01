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Burcu, Toros Tatbikatı'nın İcra Edilmeyeceğini Açıkladı

Toros tatbikatının geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da icra edilmemesi kararlaştırıldı.

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01/11/2018

Burcu, Toros Tatbikatı'nın İcra Edilmeyeceğini Açıkladı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri ile KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yıllık ortaklaşa yapılan Toros Tatbikatı'nın, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da icra edilmemesine karar verildiğini açıkladı. 

Yazılı açıklama yapan Burcu, söz konusu karar alınırken, Türkiye Cumhuriyeti makamlarıyla gerekli temas ve istişarelerde bulunulduğunu kaydetti. 
Burcu, “Bu kararımız, sürdürmekte olduğumuz yapıcı tutumumuzun bir göstergesidir” ifadesini kullandı.

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TAGS: barış burcu, toros, haber, kıbrıs, Toros Tatbikatı
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