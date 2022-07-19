Burcu'dan, Alnar ve Şanlısoy'a tebrik ve spor yönetimine sitem

Türkiye Bilardo Federasyonu tarafından 15 – 17 Temmuz tarihleri arasında Ankara’da

gerçekleştirilen Türkiye Federasyon Kupası’nda çifte başarı sağlayan Milli Sporcularımız ülkeye döndü. Türkiye’nin en iyi 109 sporcusunun mücadele ettiği ve 247 karşılaşmanın yapıldığı Federasyon Kupasında, ortaya koydukları üstün performansla ikisi de 1 mağlubiyete karşı 7 galibiyetle finalde buluşan Milli Sporcularımızdan Mustafa Alnar 9-6 galip gelerek Birinciliği elde ederken Osman Şanlısoy’da ikinciliği elde etmişti.

KKBF Başkanı Aşkın Burcu konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada; ‘Gençlerimizle ve aileleriyle gurur duyuyoruz. Öncelikle Türkiye Federasyon Kupası’na KKTC Milli Sporcularının katılımına olanak sağlayan TBF Başkanı Sayın Ersan Ercan’a ve yönetimine teşekkür ederiz. Ayrıca 8 ay kadar önce elde ettikleri Avrupa Şampiyonluğu ve İkinciliği dâhil pek çok başarıları ülkemizde hala daha ödüllendirilmemişken ve bu başarıların devamlılığı için gereken birçok yurtdışı çıkışın yükü üzerlerine bırakılmışken çocuklarının başarısı için hala daha aile bütçelerinden, eşten dosttan olanaklar yaratmaya çalışan ailelerine teşekkür ederiz.’ dedi.

Burcu açıklamasının devamında; ‘Bu noktada belirtmek isterim ki, Avrupa Şampiyonluğu ve İkinciliği elde ettiğimiz dahil son üç Avrupa Şampiyonası çıkışı için Spor Dairesi veya Spor Fonundan henüz hiçbir katkı alamamış olan ve faaliyetlerini büyük mali sıkıntılar altında sürdürmeye çalışan federasyonumuz bu organizasyona katılan sporcularımıza her hangi bir destek sağlayamamıştır. Kaldı ki Mustafa ve Osman’ın 2022 yılı içerisinde planlanmış ve fakat herhangi bir katkı alınamamış üçer yurtdışı çıkışı daha bulunmaktadır. Ayrıca bir hafta sonra Bulgaristan’da gerçekleştirilecek ve yine madalya beklentisi ile katılacağımız Avrupa Gençler Şampiyonası için de federasyonumuz henüz herhangi bir katkı alamamış durumdadır. Tüm olumsuzluklara karşın, eninde sonunda bu sıkıntıların aşılacağına olan inancımızla, büyük emeklerle bu noktalara gelmiş sporcularımızın yanında olmaya devam edeceğiz.’ dedi.

Bu habere tepkiniz:



19/07/2022 20:40