Burdur’da art arda depremler!

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Burdur'un Bucak ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Akşam saatlerinde bu kez 3 büyüklüğünde depremle sarsılan kentte, 18 de artçı deprem oldu.

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03/10/2021

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Burdur’da art arda depremler!

Burdur’un Bucak ilçesine bağlı Kestel köyünde sabah saatlerinde meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depremin ardından saat 18.05 sıralarında 3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

18 ARTÇI SARSINTI

İlk depreme yakın bir noktada kaydedilen deprem 7.02 kilometre derinlikte oldu.

Bölgede 4.2lik depremin ardından 18 artçı sarsıntı yaşandığı belirlendi.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

03/10/2021 20:40
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TAGS: burdur, deprem, haber
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