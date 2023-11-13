Burdur'da deprem meydana geldi AFAD verilerine göre Türkiye'de Burdur'un Yeşilova ilçesi merkezli deprem meydana geldi. Saat 8.28'de yaşanan depremin büyüklüğü 4,4 olarak ölçüldü. 13/11/2023 Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesindeki bilgiye göre, merkez üssü Burdur'un Yeşilova ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin, saat 08.28'de 13,23 kilometre derinlikte meydana geldiği tespit edildi. 13/11/2023 08:39 Bu habere tepkiniz: Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın