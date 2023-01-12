Burhan Çaçan yaşamını yitirdi

Türk Halk Müziği sanatçısı Burhan Çaçan (62), evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

ads ads ads ads
12/01/2023

ads
Burhan Çaçan yaşamını yitirdi

Türk Halk Müziği sanatçısı Burhan Çaçan (62) evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

2002 yılında çıkardığı 'Liseli' şarkısıyla tanınan evli ve iki çocuk babası Burhan Çaçan, Bakırköy'deki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Sabah yürüyüş yapmak için dışarı çıkan Çaçan, eve döndükten sonra kalp krizi geçirdi. Sanatçının hayatını kaybettiği belirlendi. Çaçan'ın bir süre önce kalp rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.

12/01/2023 14:41
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Burhan Çaçan, haber, magazin
MANŞETLER

HK MAGAZİN

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.