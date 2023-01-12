Burhan Çaçan yaşamını yitirdi

Türk Halk Müziği sanatçısı Burhan Çaçan (62) evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

2002 yılında çıkardığı 'Liseli' şarkısıyla tanınan evli ve iki çocuk babası Burhan Çaçan, Bakırköy'deki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Sabah yürüyüş yapmak için dışarı çıkan Çaçan, eve döndükten sonra kalp krizi geçirdi. Sanatçının hayatını kaybettiği belirlendi. Çaçan'ın bir süre önce kalp rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.

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12/01/2023 14:41