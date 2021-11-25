Basın camiasının sevilen insanı, Cumhuriyet Meclisi Basın Sorumlusu Burhan Canbaz’ın babası Mehmet Canbaz hayatını kaybetti.

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden babasının vefat ettiğini duyuran Canbaz, babası Mehmet Canbaz’ın Covid-19 nedeniyle tedavi gördüğü Rize Devlet Hastanesi’nde hakkı rahmetine kavuştuğunu ifade etti.

Burhan Canbaz’ın paylaşımı şöyle:

Babam, Mehmet Canbaz, Rize Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisinde gördüğü Kovid-19 tedavisi sonrası hakkın rahmetine kavuşmuştur.

Cenazesi yarın (26 Kasım) Rize, Muradiye Beldesi, Kömürcüler Köyü, Soğuksu Camiinde kılınacak ikindi namazı sonrası defnedilecektir. Tüm akraba, dost ve sevenlerimize duyurulur.

Tedavisi boyunca onu hayatta tutmak için canla başla çalışan doktorlarımız, hemşirelerimiz ve tüm sağlık çalışanlarına teşekkürü bir borç biliriz.

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25/11/2021 19:09