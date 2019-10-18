Burhan Gürkan’ın Acı Günü
YENİDÜZEN Gazetesi Spor Şefi, Sporyeni.com Yayın Yönetmeni ve Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) Başkanı Burhan Gürkan’ın babası Necmettin Gürkan bugün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.
18/10/2019
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Necmettin Gürkan’ın cenazesi yarın kılınacak öğle namazının ardından Lefkoşa Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
Burhan Gürkan’ın başkanlığını yaptığı KTSYD Yönetim Kurulu üyeleri de yaptığı açıklamayla Gürkan’a başsağlığı diledi. Yapılan açıklama şöyle;
“KTSYD başkanımız Burhan Gürkan'ın değerli babası Necmettin Gürkan'ı kaybetmiş bulunmaktayız. Necmettin Gürkan'ın naaşı yarın saat 12.30'da kılınacak öğle namazı ardından Lefkoşa Kabristanlığı'nda toprağa verilecektir. Başımız sağ olsun...”
Kaynak: Spor Yeni