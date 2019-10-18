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Burhan Gürkan’ın Acı Günü

YENİDÜZEN Gazetesi Spor Şefi, Sporyeni.com Yayın Yönetmeni ve Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) Başkanı Burhan Gürkan’ın babası Necmettin Gürkan bugün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

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18/10/2019

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Burhan Gürkan’ın Acı Günü

Necmettin Gürkan’ın cenazesi yarın kılınacak öğle namazının ardından Lefkoşa Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Burhan Gürkan’ın başkanlığını yaptığı KTSYD Yönetim Kurulu üyeleri de yaptığı açıklamayla Gürkan’a başsağlığı diledi. Yapılan açıklama şöyle;

“KTSYD başkanımız Burhan Gürkan'ın değerli babası Necmettin Gürkan'ı kaybetmiş bulunmaktayız. Necmettin Gürkan'ın naaşı yarın saat 12.30'da kılınacak öğle namazı ardından Lefkoşa Kabristanlığı'nda toprağa verilecektir. Başımız sağ olsun...”

Kaynak: Spor Yeni

18/10/2019 16:33
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TAGS: necmettin gürkan, burhan gürkan, haber kıbrıs
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