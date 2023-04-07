Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Radyoloji Servisi MR bölümü grevde

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Radyoloji Servisi MR bölümünde bugün saat 08.00-23.00 saatleri arasında grev yapılacak.

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) tarafından yapılan açıklamada, grevin “personel eksikliği sorununun çözümü konusunda Sağlık Bakanlığı’nın duyarsız tutumuna dikkat çekmek için” yapılacağı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

“Sendikamızın tüm iyi niyetli girişimlerine rağmen Dr.B.N.D. Hastanesi Radyoloji Servisi MR Bölümündeki personel eksikliğinin giderilmesi yönünde Sağlık Bakanlığı hiçbir adım atmamıştır. Mevcut personelle MR hizmetlerinin yürütülmesi imkansız hale gelmiştir.”

KTAMS, saat 11.00’de Hastane önünde basın açıklaması yapacak.

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07/04/2023 09:16