Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'nde sistem yenileniyor

Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde sistem değişikliği randevuları aksattı

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17/11/2021

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Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'nde sistem yenileniyor

Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde kullanılan yazılımda 5 günden beridir devam eden yenileme çalışmaları aksaklıklara neden oluyor. Hastaneye giden vatandaşlar, randevu alınması konusunda sorun yaşandığından şikayet etti.

Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Adil Özyılkan daha önce kullanılan ve sorunlar çıkaran sistemin yenilendiğini belirterek, verilerin aktarıldığı yeni sisteme geçilirken, aksaklıkların yaşandığını açıkladı.

Başhekim Özyılkan, yapılan işlem nedeniyle sistemin yavaşladığına işaret ederek, sistemin tamamen kullanılmaz olduğuna dair bir şikayet almadığını vurguladı.

17/11/2021 12:16
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TAGS: Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi, sistem değişikliği, randevul
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