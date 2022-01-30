Burkina Faso, Afrika Uluslar Kupası'nda yarı finalde
30/01/2022
Tunus'u çeyrek finalde 1-0 mağlup eden Burkina Faso, Afrika Uluslar Kupası'nda yarı finale yükseldi.
Afrika Uluslar Kupası çeyrek finalinde Tunus ile Burkina Faso kozlarını paylaştı.
Kamerun'un Garoua kentindeki Roumde Adjia Stadı'nda oynanan karşılaşmada Burkina Faso ilk yarının duraklama anlarında Dango Ouattara ile golü buldu ve 1-0 öne geçti.
İlk yarıyı önde kapatan Burkina Faso ikinci yarıda da skoru korumayı başardı ve sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Bu sonucun ardından Burkina Faso turnuvada adını yarı finale yazdırırken Tunus ise elendi.
Burkina Faso'nun yarı finaldeki rakibi, Ekvator Ginesi - Senegal maçının kazananı olacak.
Burkina Faso, 2017'de Gabon'da düzenlenen turnuvada üçüncü olmuş ancak 2019'da Mısır'a gidememişti.