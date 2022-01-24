Burkina Faso’da askerler Devlet Başkanı Kabore’yi alıkoydu

Burkina Faso'da askeri tesislerde silah seslerinin duyulmasının ardından Cumhurbaşkanı Roch Christian Kabore'nin bir grup asker tarafından alıkonulduğu bildirildi.

Burkina Faso'nun başkenti Vagadugu'da dün sabah saatlerinde 2 askeri kışladan gelen silah seslerinin ardından Cumhurbaşkanı Rock Kabore'nin konutu etrafında da silah sesleri duyulmuştu.



Görgü tanıkları, Cumhurbaşkanı Kabore'nin ikamet ettiği evinin etrafından silah sesleri geldiğini aktardı.

Vagadugu'daki 2 askeri kışlada sabah silah sesleri duyulmuş ve olayın kalkışma olabileceğinden endişe edilmişti.



Hükümet darbe ihtimalinin bulunmadığını duyurmuş, Ordu Bakanı Barthelemy Simpore durumun kontrol altında olduğunu ifade etmişti.



Askerlerin darbe niyetiyle değil daha iyi çalışma şartları talebiyle isyan çıkardığı belirtilmiş, ülke çapında mobil internet kesintisi yaşanmıştı.



Açıklamaların ardından sokağa dökülen bir grup, hükümet partisi Halkın İlerleme Hareketinin binasına saldırmıştı.



Bunun üzerine ülke çapında yeni bir emre kadar saat 20.00'den 05.30'a kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş eğitime de 2 gün ara verilmişti.



CUMHURBAŞKANI KABORE'Yİ ZORA SOKAN TERÖR SORUNU

Burkina Faso'da 22 Kasım'da Sanmatenga eyaletinde düzenlenen saldırıda 9'u jandarma 19 kişi hayatını kaybetmişti.



Sahel bölgesinde 14 Kasım’da düzenlenen saldırıda ise 49'u asker 53 kişi yaşamını yitirmiş, ülke çapında Cumhurbaşkanı Roch Christian Kabore'nin istifası için eylemler düzenlenmişti.



Terör saldırılarında üst üste çok sayıda asker kayıp verilmesi kamuoyunda tartışma konusu olmuştu.



Terörle mücadelede başarısızlıkla eleştirilen Kabore, 9 Aralık'ta Başbakan Joseph Marie Dabire'yi görevden alarak 2 gün sonra yerine Lassina Zerbo'yu getirmişti.



Komşu ülke Mali'deki El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist gruplar, 2015'ten bu yana Burkina Faso'nun kuzey ve doğusunda sık sık saldırı düzenliyor.

Bu habere tepkiniz:



24/01/2022 10:48