Burkina Faso’da havalimanı inşaatında bina çökmesi sonucu 7 kişi öldü

 Burkina Faso’nun başkenti Vagadugu’da havalimanı şantiyesinde bulunan bir binasının çökmesi sonucu 7 işçi hayatını kaybetti.

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03/01/2023

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Burkina Faso’da havalimanı inşaatında bina çökmesi sonucu 7 kişi öldü

 Burkina Faso’nun başkenti Vagadugu’da havalimanı şantiyesinde bulunan bir binasının çökmesi sonucu 7 işçi hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, yapım aşamasında olan Donsin Uluslararası Havalimanı şantiyesinde bulunan bir bina işçilerin çalıştığı esnada çöktü.

Kazada 7 işçi hayatını kaybetti, 6 işçi yaralandı.

Vagadugu Başsavcısı Ziniare Fissouonte, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.

Ekim 2021’de Fransız şirketi Meridiam tarafından yapımına başlanan Donsin Uluslararası Havalimanı'nın, 1960’ta inşa edilen ve şehir merkezinde bulunan mevcut Vagadugu Uluslararası Havalimanı'nın yerini alması planlanıyor.

03/01/2023 09:04
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TAGS: Burkina Faso
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